La plantilla profesional de UpB Gandia visita la sede de su patrocinador Proinbeni
Jugadores, técnicos y dirigentes conocen la forma de trabajar de su principal esponsor
Salva Talens Carbó
El equipo profesional de Segunda FEB y la junta directiva de Units pel Bàsquet Gandia han visitado este martes la sede de su patrocinador principal, Proinbeni, en la localidad de Almoines.
Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes han podido conocer de cerca el trabajo que realiza su main sponsor en el sector de la construcción, así como al equipo de trabajo.
Lógicamente, Andrés Ferrer, gerente de Proinbeni ha ejercido de anfitrión en este acto que la plantilla ha realizado justo antes del entrenamiento del martes en el Pabellón Municipal de Gandia.
El equipo disfruta este miércoles de su día libre con la mente puesta en el segundo partido de la Copa de España y tercero de pretemporada, que disputará ante el CEB Llíria este sábado, 20 de septiembre, en la capital de la Safor.
