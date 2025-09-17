Prieto: "Si seguimos este camino seremos el tercer polo económico valenciano"

«Si os seguimos ofreciendo certezas, si no nos desviamos del camino, estoy seguro de que Gandia y la Safor, y el resto de comarcas centrales, podremos convertirnos en el tercer polo de actividad económica de la Comunitat Valenciana, después de València y Alicante». Así de contundente se mostró el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, durante su intervención en el primer Foro Más que Empresas celebrado el pasado 12 de septiembre en la capital de la Safor.

Este encuentro, organizado por Levante-EMV, e impulsado por la Diputación de Valencia Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización, Caixa Popular y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) reunió a empresarios, líderes e instituciones para analizar el presente y el futuro de una de las comarcas con mayor peso económico de toda la región. Y los datos lo avalan.

Al tejido empresarial más que asentado se une el nacimiento de empresas que han escogido la ciudad de Gandia para emerger. Para que esto sea posible desde el ayuntamiento de la localidad se proporcionan numerosas herramientas que fomentan la actividad de empresarios y emprendedores.

No en vano el consistorio brinda «estabilidad y confianza institucionales que son los pilares que hacen avanzar a las ciudades», explicó Prieto. Pero no es lo único, por supuesto. Gandia cuenta con una Oficina del Inversor para facilitar los trámites a aquellos que quieren invertir en la localidad. Además, el primer edil destacó el trabajo del Punto de Atención a la Emprendeduría (PAE) que en el primer semestre de 2025 ha asesorado en 75 proyectos y ha ayudado a la creación de 13 nuevas empresas. Estas nuevas entidades se unen al centenar que nacieron en 2024 y que ya suman cerca de 10.000 en la localidad.

Prieto no quiso olvidarse del programa Alcem Persianes que ayuda a abrir negocios con subvenciones directas. «Desde marzo una decena de establecimientos se han activado gracias a esta iniciativa», puntualizó el alcalde.

Pero para que las compañías puedan crecer y prosperar necesitan de un entorno propicio para su desarrollo y para esto se está llevando a cabo «la tercera transformación» de Gandia, como señaló Prieto. Esta es fruto de la colaboración público-privada que está generando alianzas y nuevos proyectos de gran calado. Como es el pabellón Gandia Arena, cuyas obras comenzarán este mismo mes y que cuenta con un presupuesto de 13 millones de euros. «Esta instalación será un motor de desarrollo para la ciudad y el epicentro para eventos deportivos, culturales y de ocio».

Tres ejes estratégicos

Para asentar las bases de la «Gandia del presente y la del futuro» el gobierno local destaca tres ejes estratégicos para el afianzamiento de la ciudad. El primero de ellos es el puerto de Gandia, «que se encuentra en un punto de inflexión con inversiones que superan los 30 millones» destinados a infraestructuras portuarias y al centro del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

El relanzamiento de espacios económicos es otro de los ejes que sostienen la transformación de la ciudad. «Estamos haciendo de Sanxo Llop el ágora de la comarca», este polígono industrial, cuyas obras están ejecutadas el 40 %, incluirá un clúster sociosanitario con empresas del sector. La inversión de 14 millones «es clave para el desarrollo socioeconómico de Gandia y la comarca».

La modernización de los polígonos industriales es otra de las acciones en las que el Ayuntamiento de Gandia hace hincapié para el desarrollo de la ciudad.

Y el tercer eje es el Turismo en el que se trabaja bajo planes de sostenibilidad que convierten a la ciudad en destino de turismo sostenible de España. Este año el sector privado ha invertido unos 40 millones tanto en la apertura de nuevos hoteles como en la reforma de los existentes.

Las infraestructuras es otra de las bases fundamentales para el desarrollo y por ello Prieto ha propuesto «un gran Pacto por las Infraestructuras» para mejorar las conexiones estratégicas como el enlace con el corredor mediterráneo y la conexión en tren entre la Safor y la Marina.