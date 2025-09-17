Quique Llopis y Toni Puig: Quién se lo iba a decir a ellos

Los dos, por separado, han venido a decir lo mismo. ¿Quién se lo iba a decir a ellos?. Quique Llopis Doménech y Toni Puig Capsir se refieren a su vida deportiva. El atleta de Bellreguard y el entrenador de Gandia se codean con la élite mundial del atletismo.

Hace exactamente un año, el 16 de septiembre de 2024, ambos iniciaban el curso 2025. Lo hacían apartados de los focos mediáticos, en el más absoluto de los anonimatos. La primera sesión era de carácter físico en el Gym La Fábrica de Almoines. Arrancaba una nueva campaña tras un subcampeonato de Europa, un 4º puesto en los Juegos Olímpicos y la mejor marca de siempre (13,09 en los 110 m.v.).

El último día de la temporada ha sido el 16 de septiembre de 2025 con la final de los 110 metros vallas, muy lejos de la Safor, concretamente en el Campeonato del Mundo de Tokio. En la capital japonesa no han podido escapar de la atención de los periodistas. El motivo bien vale la pena. Llopis ha sido 4º en el Mundial.

Primer entrenamiento de Quique Llopis del curso 2025 el 16 de septiembre del año pasado / Salva Talens Carbó

En 365 días no ha habido lesiones graves, aunque sí alguna incidencia destacada como la ausencia de Llopis en la final del Europeo Indoor de Países Bajos por unas molestias musculares. Salvo esa circunstancia, el cuerpo ha respetado a Quique.

En este año se han sucedido innumerables sesiones de entrenamientos, mayoritariamente en la Pista de Atletismo Toni Herreros de Gandia. También las concentraciones, con especial relevancia a las realizadas en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. Por supuesto, los viajes de ida y vuelta a las competiciones. Una veintena de carreras ha disputado el atleta de Bellreguard entre pista cubierta y aire libre, todas ellas marcadas por la regularidad y los podios.

Es verdad que no se ha podido batir el récord de España, pero también es cierto que Quique ha bajado de los 13 segundos en los 110 vallas, aunque la marca no pudiera ser validada por exceso de viento. En pista cubierta se ha igualado dos veces la plusmarca nacional que sí está en poder del deportista de Adidas (7,48).

Se han ganado los campeonatos de España de 60 y 110, se ha subido al podio en la final de la Diamond League y el colofón ha sido el 4º puesto en el Mundial. Tres cuartos puestos lleva ya Llopis entre 2024 y 2025 con los del Mundial Indoor de Glasgow y los Juegos Olímpicos de París incluidos.

En los Juegos de París, Quique Llopis fue el único atleta europeo en la final y en este Mundial de Tokio ha sido el mejor del continente, lo que le ratifica como el nº 1 de la zona euro.

Llopis y Puig, en una sesión preparatoria en la Pista de Atletismo Toni Herreros de Gandia en abril de 2025 / Perales Iborra

El propio Llopis exclama y pregunta tras la carrera de este martes. "¿Quién me iba a decir a mi hace dos años que estaría en las finales europeas, mundiales y olímpicas?. Lo hubiese firmado con los ojos cerrados".

También su técnico echa la vista atrás y se cuestiona: ¿Quien me iba a decir a mi cuando enseñaba Educación Física al alumnado del Colegio Mondúver de Gandia hace 40 años que entrenaría a un atleta de élite mundial?. Ni en mis mejores sueños podía imaginarlo. Algún día caerá la medalla, seguro".

Los dos lamentan, en buena lógica, no haber subido al podio en este Mundial pero son conscientes del esfuerzo, dedicación y compromiso con que han trabajado. Este es el presente por el que no pueden reprocharse nada y, además, deben sentirse orgullosos, pero queda el futuro, es decir, que lo mejor está por venir.