Ya se sabe cuándo abrirá la N-332 a su paso por Gandia

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha comparecido este mediodía para dar a conocer los detalles sobre el accidente que ha derivado en el derribo de parte de la carretera que da acceso a la playa por el norte y ha obligado a cortar tanto la N-332 en ambos sentidos como la AN-337 (conocida como carretera de la Séquia del Rei).

El primer edil ha explicado que el accidente tuvo lugar alrededor de la 1 de la madrugada y que apenas ha despuntado el día, los operarios de Carreteras han acudido para valorar la situación y, sobre todo, sanear la infraestructura que ha sufrido los daños. Ahí han podido comprobar que el golpe ha afectado a tres vigas, además de los tensores metálicos.

Rápidamente, las máquinas se han puesto a trabajar con el objetivo prioritario de despejar la carretera y que pueda abrir a la mayor brevedad posible. Se trata de la primera fase de una operación que, según ha señalado el alcalde, constará de tres partes hasta el restablecimiento y la total vuelta a la normalidad. En ese sentido, Prieto ha anunciado que la rapidez con la que se ha actuado por parte de Carreteras permitirá abrir la N-332 en dirección a Alicante este viernes por la mañana. Por tanto, los vehículos que se desplacen desde primera hora ya podrán transitar sin problema por ese punto.

Una excavadora retira las vigas dañadas por el accidente / Àlex Oltra

Esta era una medida urgente porque "Gandia no tiene ninguna otra salida hasta València", como ha recordado José Manuel Prieto, y el corte de la carretera ha provocado el colapso de puntos como el Grau, hacia donde los vehículos se trasladaban para salir por Xeraco, o la avenida Blasco Ibáñez, donde la Policía Local ha tenido que regular el tráfico durante este jueves, especialmente en las horas más críticas de la mañana y también lo hará por la tarde.

Otro de los aspectos de los que ha informado Prieto es que la estructura del puente no ha sufrido daños, por lo que no tendrá que ser derribado. Así, en una segunda fase se epera que durante los próximos días pueda reabrir el carril que no está afectado, que será solo de entrada a la playa. En la tercera, para que el alcalde ha señalado que se ha dado un plazo de "semanas" será la reposición de las tres vigas afectadas. Esos trabajos, ha explicado, dependerán de los materiales y demás gestiones que desde Carreteras tienen que formalizar para poder ejecutar la obra.

Además de los daños materiales al puente, el accidente ha causado dos heridos que viajaban en un coche y una motocicleta, que también han sufrido desperfectos.