Un camión destroza el puente del 'escalextric' de Gandia y obliga a cortar la N-332

El choque de un camión con el puente que pasa sobre la N-332 para llegar a la playa de Gandia ha causado importantes daños a la infraestructura y ha obligado a cerrar la vía tanto en sentido Alicante como hacia València a la altura del parque de bomberos de la capital de la Safor. Los hechos han tenido lugar alrededor de la 1 de la madrugada cuando un vehículo de recogida de residuos que llevaba la pluma de la grúa desplegada circulaba bajo el puente y ha colisionado con la el puente.

En ese momento circulaban junto cerca del camión un coche y una moto, cuyos ocupantes, según fuentes consultadas por este periódico, han resultado heridos leves. En estos momentos se están valorando los daños para comprobar el tiempo que tendrá que estar cortada la carretera, tanto la propia N-332 como la N-337, que es la calzada cuya base ha resultado dañada y que es la que se utiliza para llegar hasta la playa de Gandia desde la Nacional.

Ahora mismo, por tanto, la carretera Nazaret-Oliva entrando desde Xeraco por el norte o buscando el acceso sur al puerto desde la otra parte son las formas que existen de llegar hasta la playa de Gandia.

En la N-332, por su parte, han abierto varios desvíos para facilitar la circulación: hacia Alicante por la vía de servicio y sentido Valencia por la AP-7. Aunque se han facilitado carriles y desvíos hay retenciones considerables en ambos sentidos.