CLGS organiza este viernes en Gandia la IV Jornada Javier Abil contra la LGTBIfobia

El colectivo CLGS conmemora su 20 aniversario y por ello se han organizado una serie de actividades para seguir avanzando en la visibilización y la defensa de los derechos LGTBI. Por una parte, la exposición “20 años de lucha y activismo”, que se inaugurará este jueves a las 20 horas en la calle Tossal y permanecerá abierta hasta el 10 de octubre.

Además, se celebrará la cuarta edición de las Jornadas Javier Abil contra la LGTBIfobia. Será este viernes a las 17.30 horas en la Casa de la Cultura, con entrada libre. El acto estará presentado por Kiki Morgan, creadora de la obra teatral sobre memoria histórica LGTBIQ+ “Vaga i Maleanta”.

Además, contará con la participación de los siguientes activistas, académicos y divulgadores:

Carolina Marzá. Activista, "influencer" y divulgadora. Autora del libro “Una maternidad en transición” (Grijalbo). Comparte en sus redes sociales, bajo el perfil "Mamá de Cloe", cómo ha vivido y acompañado la transición de su hija. Carolina se dedica a visibilizar la realidad y los retos de crecer en una infancia trans, promoviendo una educación inclusiva y diversa.

Pablo Zas. Técnico de Igualdad de ALAS La Coruña y ccoordinador del Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia. ALAS La Coruña es una asociación LGTBIQ+ fundada el 2010 que participó en la acusación particular por el caso del asesinato de Samuel Luiz.

Luis Robledo. Profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València. Presidente del Comité de Investigación de las Sexualidades de la Federación Española de Sociología y miembro del Grupo de Investigación Corporalidades Sociales, Subjetividades y Disidencias (Cosidas) de la Universitat de València. Natural de Cuba, ha sido pionero en el estudio de la situación de la población LGTBIQ+ en su país.

Vicente Ortuño. Activista que formó parte de la creación del Front d’Alliberament Gai del País Valencià, del cual fue coordinador, y de Lambda. Actualmente continúa su lucha desde la plataforma “Orgull Crític” de València.