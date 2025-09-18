El Club Voleibol Arenas de Gandia vuelve a su segunda casa

Los equipos federados del Club Voleibol Arenas de Gandia han vuelto a su segunda casa esta semana, el IES Veles e Vents, para preparar el debut liguero de su equipo cadete este sábado en la Pista Paola Martinez contra el CV Gandia. La posibilidad de entrenar en el pabellón del centro educativo del Grau de Gandia es fundamental para unos conjuntos que pueden aquí desarrollar unos entrenamientos de alto nivel.

Esta es la sexta temporada que el instituto grauero acoge a los equipos del CV Arenas y la directiva del club quiere agradecer a la directiva del centro, el consejo escolar y a la Conselleria las facilidades que les da para poder trabajar en la única instalación cubierta en la que se puede jugar a voleibol A6 en todo el Grau.

Respecto al partido del sábado, todo hace presagiar que el derbi será de los más igualados de la corta historia de estos enfrentamientos y por esto las cadetes del CV Arenas quieren reclamar la presencia a toda la afición. La cita es a las 12.30 horas en el patio del Colegio Joan XXIII.

Los alevines del CV Arenas en Elche / CV Arenas Gandia

Respecto a la base, los chicos alevines se desplazaron el pasado sábado a Elche para disputar un torneo nacional. Este grupo de trabajo tiene dos años por delante para formarse e intentar lograr acceder a un Campeonato de España.