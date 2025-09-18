La Federación resuelve sobre los partidos UD Portuarios Disarp vs UD Oliva y CF Miramar vs Safor CF Gandia

El Comité de Competición de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha fallado sobre el partido de la primera jornada de la Liga en Segunda FFCV jugado en el Grau de Gandia entre la UD Portuarios Disarp y la UD Oliva. Este choque fue suspendido por el árbitro en el minuto 41 de la segunda parte a raíz de una tangana entre jugadores, banquillos y aficionados con 0-1 a favor del equipo visitante.

Competición ha dictaminado dar por acabado el encuentro con el resultado que campeaba en el marcador en ese momento. Esto significa que la UD Oliva se lleva los 3 puntos en disputa.

El Comité también suspende con 1 partido de sanción al jugador de la UD Oliva que hizo la falta origen de los incidentes y con 4 al futbolista de la UD Portuarios que agredió sin causar lesión al entrenador visitante.

En otros acuerdos de la jornada inaugural, la FFCV suspende 5 partidos al entrenador del Villalonga CF, sanciona con 2 a un jugador del Daimús CF y con 1 a dos de la UD Beniopa y a otro de la UE Benifairó.

Por otro lado, la Federación ha decidido que el encuentro de La Nostra Copa entre el CF Miramar y el Safor CF Gandia, que fue suspendido en el minuto 41 del primer tiempo con 0-0 en el marcador por insultos e intento de agresión de un jugador visitante al árbitro. La resolución federativa es que se reanude el miércoles, 24 de septiembre, a las 20 horas, en el mismo Camp Municipal El Molí de Miramar.

Así pues, se jugarán los 49 minutos que restan de la primera eliminatoria copera con empate sin goles, pero con el Safor CF Gandia jugando con 9 futbolistas porque ya había sufrido dos expulsiones.