Gandia acoge una exposición sobre cómo se aprovechaban los recursos marinos en la Prehistoria

La Casa de la Cultura de Gandia acoge hasta el 15 de noviembre la exposición “La Prehistòria i la mar”, una muestra que revela cómo las sociedades prehistóricas aprovecharon los recursos marinos desde el Paleolítico Superior hasta la Edad del Bronce, hace entre 35.000 y 3.300 años.

La exposición coincide con la Fira i Festes, y es fruto de la colaboración con el Museu de Prehistòria de València, que gestiona la Diputación.

Durante la presentación de la muestra el alcalde, José Manuel Prieto, recordó que la ciudad ofrece un amplio patrimonio arqueológico a través del MAGa y de yacimientos como Sanxo Llop o la Cova del Parpalló, "que evidencian prácticas como el aprovechamiento de recursos marinos o costumbres funerarias mucho antes de nuestros días".

Por su parte, el diputado provincial de Cultura, Francisco Teruel, destacó la importancia de la colaboración entre instituciones y municipios para impulsar el patrimonio histórico de la provincia. La exposición incluye más de un centenar de piezas procedentes de yacimientos de Gandia y de otras localizaciones costeras e interiores. Esto pone de manifiesto los conocimientos en conservación y uso de los recursos marinos que ya tenían las sociedades prehistóricas.

Finalmente, Joan Negre, arqueólogo municipal y director del Museu Arqueològic de Gandia, resaltó la riqueza arqueológica de la comarca, considerándola de referencia europea y mundial. Recordó que yacimientos como Sancho Llop contienen las primeras muestras de fabricación de cobre y entierros relevantes, mientras que la Cova del Parpalló es clave para el Paleolítico Superior. Negre invitó la ciudadanía a visitar la muestra para descubrir esta “ventana al pasado” y valorar el potencial cultural y turístico de Gandia.

‘La Prehistòria i la Mar. Recursos marins en el passat’ está enmarcada en el programa de exposiciones itinerantes del Mupreva, que tiene como objetivo mostrar de manera didáctica las últimas investigaciones zooarqueológicas realizadas en el sector central del litoral mediterráneo peninsular sobre el aprovechamiento de recursos marinos.

En esta ocasión, de manera excepcional, se presentan restos originales procedentes de yacimientos arqueológicos de la Safor y, especialmente de Gandia, que cubren una cronología de entre 30.000 y 3.000 años. A partir de estos restos se hace patente como los recursos marinos fueron aprovechados por las comunidades prehistóricas de formas muy diversas: alimentación, útiles, instrumentos musicales, ornamentos personales e incluso rituales de entierro.

En el Golfo de València, la información sobre el uso alimentario de productos marinos durante el Paleolítico Superior es escasa. Los yacimientos costeros de entonces se encuentran actualmente bajo el agua por la inundación de las plataformas costeras a causa de la subida del nivel del mar al acabar el periodo glaciar.

Posteriormente, se constata el consumo de varias especies de moluscos como berberechos, lapas y caracolillos, y de pescados como doradas, rayas, lisas y corvinas, entre otros tipos. Estos productos del mar llegaron en ocasiones a yacimientos del interior situados a más de 40 kilómetros de la costa, lo que muestra el uso de sistemas de conservación, como el secado al sol o el ahumado.

La exposición se podrá ver durante la Fira i Festes. / Àlex Oltra

Asimismo, las conchas se aprovecharon para la decoración cerámica, como recipientes o como alisadores y raspadores. También se confeccionaban cucharas, cucharones, agujas e instrumentos musicales (trompas). Los grandes huesos de cetáceos (costilla y vértebras) fueron utilizados como mesas de trabajo o yunques. También se empleaban conchas de numerosas especies de moluscos para la fabricación de adornos personales mediante su perforación.

Muchos de los adornos tenían un valor simbólico añadido, pero también hay otros que se asocian con el mundo funerario, como conchas no perforadas ni manipuladas documentadas en cuevas de enterramiento de hace unos 5.000 años, las cuales formarían parte del ritual funerario y que pueden considerarse como amuletos-ofrendas funerarias y, excepcionalmente, como ofrenda alimentaria.

Un caso excepcional es la presencia de un delfín mular depositado en un entierro humano de carácter secundario ubicado en una fosa junto la desembocadura del Serpis. Se trata de un hecho único y extraordinario ya que se conocen depósitos de animales terrestres como perros, vacunos, caprinos y cerdos, pero nunca se había encontrado un cetáceo en contexto funerario.