Gandia celebra el Día Mundial del Alzheimer con el lema "Igualando derechos"

La plaza Major de Gandia ha acogido este jueves la celebración del Día Mundial del Alzheimer con la lectura de un manifiesto, la tradicional 'globotà' reivindicativa y la colocación de una pancarta en la fachada del Ayuntamiento.

Este año, la encargada de leer el manifiesto ha sido Rosa Genís, presidenta de la Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de la Safor (AFA la Safor), sumándose al manifiesto de la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias (CEAFA), que este año celebra su 35 aniversario.

Genís ha recordado que el Alzheimer afecta a cerca de 600.000 personas en el territorio valenciano y casi 5 millones en el Estado, incluyendo enfermos, familiares y entorno. Por eso, el movimiento asociativo reivindica el papel fundamental de las familias y reclama que los derechos de las personas con Alzheimer sean respetados y garantizados.

Foto final de familia tras los actos / Àlex Oltra

Entre las principales reivindicaciones del manifiesto destacan: Reconocimiento específico del colectivo; Derecho a ser escuchados y tomar decisiones; Acceso a los nuevos tratamientos; Atención sanitaria y social homogénea en todo el territorio; Derecho a cuidar y ser cuidado con dignidad y más inversión en políticas sociales.

El documento concluye con un llamamiento claro y contundente: "Exigimos los mismos derechos, nada menos", destacando que las personas que conviven con el Alzheimer no sólo deben ser reconocidas como pacientes, sino también como colectivo social con derechos plenos.

Tras el discurso, ha tenido lugar la tradicional "globotà" reivindicativa y la foto de familia con la Corporación Municipal. El alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, la concejala de Sanidad y Políticas Saludables, Liduvina Gil, subieron al balcón del Ayuntamiento junto a los representantes de AFA Safor y otros miembros de la corporación municipal, para descolgar la pancarta conmemorativa.