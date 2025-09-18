Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada de la Copa Pro 2 de raspall masculí al Trinquet de Bellreguard

Piles anuncia per a aquest divendres dia 19 dos partides ordinàries

El trio que va de blau juga aquest dissabte al Trinquet Municipal de Bellreguard

El trio que va de blau juga aquest dissabte al Trinquet Municipal de Bellreguard / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens Carbó

Gandia

La agenda del raspall a la comarca la marca aquest cap de setmana la jornada de la Copa Caixa Popular Pro 2 al Trinquet Municipal de Bellreguard. Aquest dissabte, 20 de setembre juguen a les 17 hores els equips Ajuntament de Castelló (Marín, Momparler i Javier) contra Ajuntament de Castelló de Rugat amb Boronat, el xeraquer Jose i Rafa S.

Després, s'anuncia un encontre ordinari de professionals: Ian i Alejandro contra Moltó y Marc O. Diumenge no es juga perquè l'activitat es trasllada al Trinquet de Canals amb motiu de la Copa Caixa Popular.

Per aquest divendres al Trinquet Ciscar de Piles hi han previstes dos partides. A les 17 hores, Ferrer IV y Ferrer V contra Andreu i Gorka. A continuació, Ramón i Néstor davant Ximo i Bossio.

