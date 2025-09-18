Més joventut per l'equip de la candidatura de Potries a Capital Europea de la Cultura
Les joves muralistes, Aleixa Prokesch i Rosa Fuster, i l’arquitecte paisatgista Jaume Puchalt integren el comité assesor
Salva Talens Carbó
Potries vol situar-se al mapa continental com a candidata a Capital Europea de la Cultura 2031. Per a fer-ho, el municipi, de 1.000 habitants, ha creat un "Consell de Capitalitat" que camina amb cinc equips de voluntariat. Un d’ells és l’equip d’assessorament artístic, del qual l’Ajuntament ha donat a conèixer tres nous integrants, que ja estan treballant junt amb altres perfils provinents de disciplines i trajectòries culturals diverses que nodreixen la candidatura.
En primer lloc, Aleixa Prokesch (Gandia, 1997). És creadora audiovisual i muralista. Graduada en Comunicació Audiovisual amb estudis superiors en cinema i audiovisual contemporani. Ha realitzat murals i projectes artístics a Espanya, Xile i França, participant en festivals i iniciatives culturals de projecció internacional. La seua obra explora la força col·lectiva i el gest ritual, i alhora integra fotografia i vídeo en contextos culturals i comunitaris. Concebeix l’art com una eina per a generar vincles socials i impulsar processos participatius. La candidatura accentua la importància de la participació de la muralista perquè "aposta per una cultura arrelada a la realitat local, capaç de transformar els espais quotidians en relats visuals compartits que perduren en temps".
En segon lloc, Rosa Fuster ha estudiat el Grau en Belles Arts i el Màster en Producció Artística, i actualment cursa Ceràmica. La seua obra versa entre formats íntims i murals de gran tamany, amb una tècnica entre el realisme meticulós, un gest expressiu i dinàmic i la captació de l’essència humana i natural. Ha executat nombrosos projectes murals, alguns d’ells en festivals internacionals a Portugal, Itàlia i França, a més d’exposicions i tallers. Treballa temàtiques relacionades amb la quotidianitat, la natura i la connexió amb l’entorn i les persones. "Rosa, com Potries, tracta sempre de buscar una dimensió social i participativa en la seua acció cultural", justifiquen des de la candidatura Potries 2031.
Per últim, Jaume Puchalt. Es arquitecte de formació, dibuixant i escultor de vocació, i té formació i experiència en la transformació i recuperació del territori fluvial i en la reinterpretació del patrimoni construït. Va començar a la cooperativa valenciana d’arquitectura Crearqció. Va coordinar el projecte Betxí al riu. Amb Laviral, ha format part d’un equip de científics i artistes que ha recorregut els territoris i la problemàtica de l’aigua, i ara forma part de l’equip de la Fundació Cívica Novessendescom a tècnic de projectes de participació ciutadana i transformació ecosocial, on dinamitza l’Horta del Rajolar. La direcció de Potries 2031 ho té clar: "La cultura d’un poble també està escrita en el paisatge; a Potries, està en l’horta, el riu, l’aigua".
Rosa, Aleixa i Jaume se sumen a les ja anunciades participacions de la directora del Palau Ducal de Gandia, Estela Pellicer, i el poeta valencià, Ismael Sempere.
