La primera edición de Del Poble Fest deja un impacto de 1,5 millones en Tavernes

Tavernes quería otro festival y lo tuvo. Fue el pasado fin de semana, con el inicio de las fiestas patronales como excusa pero que también sirve para poner colofón al verano. La primera edición de Del Poble Fest se instaló en pleno caso urbano del municipio y la propuesta no ha podido ser más exitosa. Alrededor de 17.500 personas han pasado en algún momento por el recinto de 25.000 metros cuadrados sobre el que se desplegó la infraestructura durante los dos días que duraron los conciertos, según los datos que ha ofrecido este jueves la empresa organizadora, Globaly Live.

El evento, con un cartel formado por artistas como Melendi, Los Secretos, Café Quijano, Maldita Nerea, Pignoise, Álex Ubago, Buhos e Isabel Aaiún, atrajo entre el viernes y el sábado pasdo a personas de todos los puntos de la Comunitat Valenciana e incluso de otras comunidades como Murcia o Madrid. El ambiente en el municipio era inmejorable. De hecho, solo había que salir a la calle para comprobar que la iniciativa ha sido del agrado de los muchos y muchas asistentes.

Con todo, el festival, que tiene firmada al menos otra edición en el municipio, ha tenido un impacto económico de 1,5 millones de euros en los negocios de la localidad y ha generado, además, 350 puestos de trabajo.

El concierto que, sin duda, atrajo un mayor número de personas fue el de Melendi. El asturiano desplegó sobre el escenario de Tavernes todo su repertorio más conocido en la gira en la que celebra los 20 años desde que se publicó su primer álbum, "Sin noticias de Holanda". El cantante se reconoció emocionado por actuar en el municipio, donde, como publicó Levante-EMV hace unas semanas, llegó a estar anunciado y a vender entradas para un concierto en las fiestas del 2006 que se suspendió por desavenencias entre la organiza.

El mismo día, justo antes que Melendi, actuó Pignoise, que demostró por qué es una de las bandas con un directo más potente del país. Los Secretos trasladaron a los asistentes a los últimos 80 y primeros 90 con sus temas clásicos. Arrancaron con "Agárrate a mí Maria", tema que Enrique Urquijo dedicó a su hija, para cerrar con el que es el auténtico himno del grupo, "Déjame". Por el camino no faltaron temas como "Quiero beber hasta perder el control", "Ojos de gata" o "Por el bulevar de los sueños rotos". La tarde del viernes arrancaba con Álex Ubago, quien también ofreció los mejores temas de su extensa carrera y anunció una gira por el 20 aniversario de su primer disco para 2026.

El viernes la jornada se cerró con la potente actuación de Seven Crashers, formación que está liderada por el cantante vallero Daniel Kavannagh,

El sábado arrancó con uno de los conciertos más esperados por los más pequeños. Isabel Aaiún, quien guarda una relación especial con la localidad, que acogió la grabación del vídeoclip "El himno de mi peña" y es el municipio de la charanga "Che kin ampastre", que ha grabado la música de ese tema. La formación musical, de hecho, se subió al escenario para interpretar el tema, que cerró el concierto de la artista, justo después de ofrecer su archiconocido "Potra Salvaje".

Tras ella fue el turno de Café Quijano, uno de los conciertos más sorprendentes y que más gustó a los asistentes por el buen rollo que desplegaron los hermanos Manuel, Óscar y Raúl, que cerraron con su potentísimo "Desde Brasil" para deleite de todos los presentes que se dejaron la voz en la mayoría de las canciones del grupo.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada sabatina fue cuando Rulo y la Contrabanda tocó el tema "Heridas del rock and roll", que el cantante dedicó a su hijo Andy, fallecido hace apenas cuatro meses de forma inesperada a los tres años. El concierto del exintegrante de La Fuga tuvo otros momentazos, como cuando regaló una harmónica a un niño que estaba en primera fila con una camiseta de la banda o el que se bajó del escenario y se subió a la valla antiavalanchas para "estar más cerca de vosotros", según dijo. Todo ello para tensión de los miembros de seguridad que se encontraban en ese punto, que tuvieron que sujetarle.

Tras el artista cántabro, los murcianos de Malditea Nerea saltaron al escenario para ofrecer al público sus temas más conocidos. El cantante Jorge Ruiz se metió al público en el bolsillo cuando pidió que apagaran todas las luces e iniciaron los primeros acordes de su tema "En el mundo genial de las cosas que dices", cuando solo las linternas de los móviles iluminaron el recinto.

La noche del sábado finalizó con Fercho Energy quien puso el broche final en el escenario principal. Durante todo el festival, el DJ Borja Navarro actuó como residente, manteniendo el ambiente festivo y la pista en movimiento entre concierto y concierto.

Ambos días concluyeron con un espectacular castillo de fuegos artificiales, que iluminó el cielo de Tavernes de la Valldigna y despidió cada noche de forma mágica, dejando un recuerdo imborrable entre los asistentes.

La zona gastronómica Gastro League fue uno de los grandes atractivos del festival, con decenas de foodtrucks y propuestas para todos los gustos. Entre ellas destacó la pizza exclusiva “figatell”, creada especialmente para el festival por el colaborador Del Poble Pizzería, que se convirtió en uno de los grandes éxitos culinarios de la edición.

Además, Gastro League contó con un escenario propio, que aportó un ambiente único a la experiencia gastronómica con las actuaciones de Sandra Valero, Paula Caveira y Lemot, quienes pusieron ritmo y energía a este espacio tan especial dentro del festival.

La alcaldesa, Lara Romero, se ha mostrado "muy satisfecha" con el éxito de la primera edición de Del Poble Fest. "Tavernes ha estado llena de gente, con calles y plazas llenas de vecinos, vecinas y visitantes disfrutando de la música y el ambiente festivo". Según Romero, el festival "ha tenido un impacto económico muy positivo en bares, restaurantes y comercios locales, y ha generado oportunidades laborales, especialmente para jóvenes de nuestro pueblo". Además, "ha proyectado Tavernes como punto de encuentro cultural y turístico para pueblos vecinos y visitantes de otras comarcas".