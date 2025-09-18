Quique Llopis Doménech: El mayor éxito de todos es la familia

Quique y Soraya son el padre y la madre de Quique Llopis Doménech. Le siguen allá dónde va. Da igual que sea el Campeonato de España, el de Europa, el Mundial o los Juegos Olímpicos. No se pierden ninguno. También comparten con él el día a día, en el que se incluyen las comidas, los entrenamientos, los descansos, los nervios, los malos momentos y, por supuesto, los éxitos. Son artífices principales, "culpables", de la carrera de su hijo. Sin ellos, nada sería posible.

El pasado domingo llegaron a Tokio para ver correr a Quique los 110 metros vallas en el Campeonato del Mundo. El lunes presenciaron las series eliminatorias y el martes las semifinales y la final.

Antes de la competición ya se reunieron con él para abrazarle y, sobre todo, transmitirle tranquilidad y confianza. Después de las carreras, lógicamente, también han estado con su hijo. Es más, están compartiendo unos días de vacaciones con él en la capital nipona.

Los padres lamentan que el vallista internacional se haya quedado tan cerca de subir al podio como ya le ocurrió el año pasado en el Mundial de Glasgow de pista cubierta y en los Juegos Olímpicos de París. Pero para los papás lo importante es que su hijo sea feliz. Además, se sienten orgullosos de su trayectoria deportiva y son conscientes de que Quique es una figura del atletismo y que se codea con los mejores a nivel mundial. Quique y Soraya saben el futuro que le espera, es decir, que lo mejor está por venir.

Con la presencia de sus papás en Tokio y ya inmerso en sus vacaciones, al atleta le ha cambiado la cara. Atrás queda la tensión que se acumula antes de una cita competitiva tan importante y ahora lo que importa es disfrutar. La sonrisa en el rostro de Quique hijo, Quique padre y la mamá Soraya en la imagen que ilustra esta noticia, lo dice absolutamente todo. El mayor éxito de todos es la familia.