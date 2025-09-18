La XVI Volta a Peu Villalonga: Casi 10 km de exigente carrera

La XVI Volta a Peu Villalonga es de las más exigentes del VIII Circuit Safor Valldigna Caixa Popular con sus 9,8 km. Esto significa dos más que la carrera del pasado sábado en Bellreguard.

Los corredores y las corredoras tendrán que realizar un esfuerzo extra para completar esta distancia, aunque tampoco es la única de las que están programadas a lo largo de la temporada.

La octava prueba puntuable se disputa este sábado, 20 de septiembre, a las 18.30 horas con inicio y final en el Paseo Prestíbero Giner y la organización del ayuntamiento de la localidad con el asesoramiento técnico del Grup Esportiu Els Llops de Villalonga.

Las inscripciones están abiertas hasta las 21 hores de este viernes, 19 de septiembre, en la web crono4sports.es, aunque también se admitirán el día de la carrera sin derecho a trofeo. Los dorsales se facilitarán en la Casa de la Cultura el mismo día de la prueba.

Las categorías de clasificación son las mismas que en las pruebas anteriores con especial atención para los veteranos. Los organizadores lo tienen todo a punto para esta nueva cita del circuito comarcal.

La última prueba hasta la fecha del Circuit se ha disputado en Bellreguard con más de 800 participantes clasificados.