Alberto Contador: "Aquí en Oliva me siento como en casa"

Oliva acoge este sábado la XIV edición del Gran Fondo Alberto Contador. La presentación del evento se ha celebrado este viernes en el complejo Oliva Nova con la presencia del director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, el presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana, Kike Gutiérrez, el ex ciclista profesional, el murciano Luís León Sánchez, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Oliva, Joan Mascarell, el director del complejo Oliva Nova, Luís Borho, la representante de TotalEngergies principal patrocinador del evento, y el propio Alberto Contador.

El que fuera campeón del Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta Ciclista a España ha expresado su deseo de que le gustaría seguir en Oliva muchos años, agradeciendo los apoyos que recibe del ayuntamiento de la ciudad y de la Generalitat Valenciana y destacando que "aquí me siento como en casa. Esto es un auténtico paraíso para el ciclismo", en alusión a las comarcas de la Safor y la Marina Alta.

Más de dos mil ciclistas llegados desde diversos puntos del mundo participan este año en la marcha ciclista que tiene carácter internacional y que según Luís Cervera y Kike Gutiérrez es "una de las más importantes y que más supone como imagen exterior de la Comunidad Valenciana".

Contador y el invitado de lujo, el también ex profesional, Luis León Sánchez / Miquel Font

Según los datos facilitados por la Fundación Alberto Contador, organizadora del evento, el 75,6% de los participantes de este año son españoles. En cuanto al resto de nacionalidades un 6,7% son ciclistas de Bélgica, el 5,8% proceden del Reino Unido, un 2,9% de los Países Bajos y un 1,2% de Polonia. Además, también hay inscritos que vienen desde Francia, Ucrania, Colombia, Argentina, Noruega y Alemania, entre otros lugares del mundo.

El concejal de Deportes de Oliva, Joan Mascarell, quiso agradecer a Alberto Contador "la confianza que depositas todos los años en nosotros" y le animó a seguir por la misma línea.

Luís León Sánchez comentó que "es la primera vez que vengo a Oliva, aunque he pasado muchas veces por sus carreteras. He estado en Calp varias veces. Cuando Alberto Contador me invitó a participar en el Gran Fondo no lo dudé ni un momento porque somos muy amigos desde hace mucho tiempo".

Se ha apostado por un circuito de 138 kilómetros y 2.395 metros de desnivel, aunque a Contador le gustaría que "hubiera dos pruebas, una más sencilla y otra más dura, pero actualmente lo tenemos complicado con el tema de tráfico".