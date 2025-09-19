Las dos carreteras afectadas por el accidente de Gandia, abiertas al tráfico

Unas cuantas horas es lo que ha durado el cierre de las dos carreteras que este jueves se han visto afectadas por el impresionante choque de un camión que, al llevar el brazo de la grúa desplegado tropezó con el puente del 'escalextric' de Gandia. El golpe causó daños a la carretera AN-337, conocda como de la Séquia del Rei y que es desde la que se accede a la playa por la Uniersitat Politècnica de València, y, como consecuencia afectó a la N-332, que quedó cortada en ambos sentidos.

Lo cierto es que tanto los técnicos de Carreteras como los operarios han actuado de forma rápida y decidida y eso ha sido clave para que esta misma mañana ya estén abiertas las dos vías y, por tanto, se pueda circular. En el caso de la N-332 los vehículos pueden hacerlo sin ningún tipo de problema tanto en dirección Alicante como hacia València, mientras que en lo que respecta a la vía que conecta con la playa se abre únicamente el carril de entrada, puesto que el de salida es el que está afectado por la rotura de las tres vigas. Los servicios de Carreteras sanearon el carril afectado y lo han balizado para evitar que pueda haber algún tipo de accidente.

En principio se preveía que la apertura de este vial tardaría algunos días más pero el hecho de que a lo largo del jueves se trabajó de forma ininterrumpida y de manera efectiva ha sido clave para que la circulación se haya podido restituir de forma rápida. En lo que respecta a la salida dela playa, el Ayuntamiento de Gandia ha establecido un dispositivo especial.

Desde el consistorio se agradece y se reconoce el esfuerzo del equipo de Carreteras, de los efectivos de la Policía Local y de los técnicos de Urbanismo, cuyo trabajo coordinado y eficiente ha permitido recuperar buena parte de la normalidad pocas horas después del incidente.