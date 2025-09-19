Gala Peris, del CPA Tavernes de la Valldigna, clasificada para el Nacional

La patinadora de Tavernes de la Valldigna, Gala Perism se ha clasificado para el Campeonato de España de patinaje artístico en la modalidad de "Libre", que se disputará en la población de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona) los días 10, 11 y 12 de octubre. La joven patinadora vallera irá acompañada de su entrenadora Nerea Vidal.

Gala Peris es una deportista de gran proyección, que ya participó hace meses y se clasificó cuarta en el Campeonato de España de "Sólo Danza. Ahora pone el colofón al año 2025 con su participación en el Nacional de octubre.

Desde el Club Patinatge Artístic Tavernes de la Valldigna se muestran orgullosos y le dan el máximo apoyo, deseándole toda la suerte del mundo.