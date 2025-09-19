L'equip de Júlia de Tavernes es deixa remuntar en la Copa Caixa Popular que dilluns arriba a Xeraco
El Trinquet d'Oliva reobri aquest dimarts 23 de setembre després de les vacances d'estiu
Salva Talens Carbó
Àngela, Júlia de Tavernes de la Valldigna i Marina (Ajuntament d'Orba) cauen derrotades per 25-15 contra Clara, Isabel i Myriam (l'Alqueria d'Asnar-Hinojosa) en la partida inaugural de la Copa Caixa Popular de raspall professional femení disputada aquest dijous. L'equip de la vallera Júlia anava guanyant per 15-5 i 30-0 des del rest, però el trio rival va reaccionar fins a consumar la remuntada.
La pròxima partida de Júlia serà diumenge que ve, 28 de setembre, al Trinquet de Bellreguard, però la Copa Caixa Popular de raspall professional femení arriba aquest dilluns al Trinquet de Xeraco: Ana, Natalia i Patri (Rafelbunyol) contra Maria E. Mar i Mireia B. (Bicorp).
Les xiques juguen a les 17 hores i després hi ha partida ordinària de professionals: Vercher i Tonet IV contra Marrahí, Murcianet i Momparler amb 100 euros de premi per als guanyadors.
Per una altra banda, dimarts 23 reobri el Trinquet d'Oliva després de les vacances de l'estiu. A les cinc de la vesprada juguen Artal i Rosen contra Sergi i Ferrando i després Moltó i Ibiza vs Diari i Jose.
L'agenda del raspall a la comarca la marca aquest cap de setmana la jornada de la Copa Caixa Popular Pro 2 al Trinquet Municipal de Bellreguard. Aquest dissabte, 20 de setembre juguen a les 17 hores els equips Ajuntament de Castelló (Marín, Momparler i Javier) contra Ajuntament de Castelló de Rugat amb Boronat, el xeraquer Jose i Rafa S. Després, s'anuncia un encontre ordinari de professionals: Ian i Alejandro contra Moltó y Marc O. Diumenge no es juga perquè l'activitat es trasllada al Trinquet de Canals amb motiu de la Copa Caixa Popular.
Per aquest divendres al Trinquet Ciscar de Piles hi han previstes dos partides. A les 17 hores, Ferrer IV y Ferrer V contra Andreu i Gorka. A continuació, Ramón i Néstor davant Ximo i Bossio.
