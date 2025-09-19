El Mundial de India espera a los atletas paralímpicos "saforenses"

Kim López, Héctor Cabrera y Cintia Frasquet, de la Academia de Lanzadores del Club de Córrer el Garbí, y el velocista Joan Sirera, del CA Safor Teika, viajan este lunes, 22 de septiembre, a Nueva Delhi (India) para participar en el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico, que se disputa del 27 de septiembre al 5 de octubre.

También representan a España y, por tanto, forman parte de la delegación del Comité Paralímpico Español en esta competición, los entrenadores de Gandia del Club el Garbí, Juanvi Escolano y Ainhoa Martínez.

Cintia Frasquet es debutante en un campeonato mundial. La joven del Grau de Gandia será la primera en competir. Lo hará en la categoría de discapacidad física F46 el sábado 27 en la final de la prueba de lanzamiento de jabalina y volverá al tartán el jueves, 2 de octubre, en la final de lanzamiento de peso.

Kim López, de la categoría de deficiencia visual F12, afronta la final de lanzamiento de peso en la jornada del domingo, 28 de septiembre.

Héctor Cabrera, por su parte, también es deficiente visual, pero en la categoría F13 y afronta la final de lanzamiento de jabalina el sábado, 4 de octubre.

Joan Sirera correrá los 100 metros lisos en la categoría para deficientes visuales T13. Competirá el lunes, 29 de septiembre, por la mañana, en la semifinal, y la final, en caso de pasar, será el martes 30 por la tarde.

El Mundial de India reunirá a más de un millar de deportistas llegados de más de 100 países distintos. El equipo español estará formado por una treintena de atletas y seis deportistas de apoyo.

La competición se celebrará en el estadio JLN Stadium construido en 1982 para albergar los Juegos Asiáticos y remodelado en 2010 para la celebración de los Juegos de la Commonwealth y que tiene una capacidad para 60.000 espectadores. El Mundial se convertirá en el mayor evento de deporte paralímpico celebrado en este país.