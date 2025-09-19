Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Potries, protagonista en la Fira Etnopobles de la Diputació de València

El municipi exhibeix el Museu Cassoleria d’Àngel Domínguez

Una imatge del Museu de Cassoleria de Potries / Ajuntament de Potries

Gandia

Potries participa este cap de setmana en la segona Fira de Museus Locals de la Diputació de València, amb el Museu Cassoleria d’Àngel Domínguez i com a únic representant de la Safor, oferint una presència destacada amb activitats pròpies per posar en valor el seu llegat terrisser.

La Fira Etnopobles, que organitza el Museu Valencià d’Etnologia amb el suport de la Diputació de València, se celebra fins diumenge al Centre Cultural La Beneficència de València. Este esdeveniment reunirà 22 museus locals amb la intenció de mostrar les seues ofertes culturals i patrimoni etnològic.

L'acte comptarà amb una programació rica i variada: música, dansa, degustacions gastronòmiques, visites guiades, tallers, exhibicions i demostracions de cultura tradicional d’arreu de la província. Està dirigit al públic familiar, tot i que el divendres està reservat per a escolars i associacions.

Potries no sols exposarà el seu museu i recursos, sinó que oferirà experiències pràctiques i vivencials, destacant la tradició de la terrisseria i l’ús del fang com a element cultural i artesanal, mitjançant tres sessions gratuïtes d’exhibició de torn i taller de fang el dissabte 20, de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h, i el diumenge 21, de 10 h a 14 h

L’alcalde de Potries, Sergi Vidal, ha destacat que "és una nova oportunitat perquè es reconega i admire la identitat cultural de Potries, i perquè un major públic conega el valor de la Cassoleria i la història del fang i la terrisseria locals".

L’alcalde emmarca la participació de Potries com una acció de difusió més en la campanya que pretén aconseguir convertir el municipi en Capital Europea de la Cultura 2031.

La Fira servirà com a aparador per a la Xarxa de Museus Etnològics Locals, Etnoxarxa, promovent la difusió del patrimoni local, l’artesania, la cultura immaterial i la història viva de cada poble.

