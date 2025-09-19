Potries, protagonista en la Fira Etnopobles de la Diputació de València
El municipi exhibeix el Museu Cassoleria d’Àngel Domínguez
Levante-EMV
Potries participa este cap de setmana en la segona Fira de Museus Locals de la Diputació de València, amb el Museu Cassoleria d’Àngel Domínguez i com a únic representant de la Safor, oferint una presència destacada amb activitats pròpies per posar en valor el seu llegat terrisser.
La Fira Etnopobles, que organitza el Museu Valencià d’Etnologia amb el suport de la Diputació de València, se celebra fins diumenge al Centre Cultural La Beneficència de València. Este esdeveniment reunirà 22 museus locals amb la intenció de mostrar les seues ofertes culturals i patrimoni etnològic.
L'acte comptarà amb una programació rica i variada: música, dansa, degustacions gastronòmiques, visites guiades, tallers, exhibicions i demostracions de cultura tradicional d’arreu de la província. Està dirigit al públic familiar, tot i que el divendres està reservat per a escolars i associacions.
Potries no sols exposarà el seu museu i recursos, sinó que oferirà experiències pràctiques i vivencials, destacant la tradició de la terrisseria i l’ús del fang com a element cultural i artesanal, mitjançant tres sessions gratuïtes d’exhibició de torn i taller de fang el dissabte 20, de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h, i el diumenge 21, de 10 h a 14 h
L’alcalde de Potries, Sergi Vidal, ha destacat que "és una nova oportunitat perquè es reconega i admire la identitat cultural de Potries, i perquè un major públic conega el valor de la Cassoleria i la història del fang i la terrisseria locals".
L’alcalde emmarca la participació de Potries com una acció de difusió més en la campanya que pretén aconseguir convertir el municipi en Capital Europea de la Cultura 2031.
La Fira servirà com a aparador per a la Xarxa de Museus Etnològics Locals, Etnoxarxa, promovent la difusió del patrimoni local, l’artesania, la cultura immaterial i la història viva de cada poble.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camión destroza el puente del 'escalextric' de Gandia y obliga a cortar la N-332 y el acceso a la playa
- Un pionero en la industria de los cítricos de la Safor
- Agenda de cultura y ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana
- Gandia y la Safor reivindican la histórica alianza para seguir atrayendo inversión
- Gandia reabre el entorno de la plaza Major sin peatonalizar pero aplica restricciones
- Ya hay fecha para reabrir la N-332 a su paso por Gandia
- Un nuevo operador para impulsar el tráfico en el puerto de Gandia
- Prieto: 'Si seguimos este camino seremos el tercer polo económico valenciano