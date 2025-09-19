El segundo choque de la Copa de España es todo un clásico: Proinbeni vs CEB Llíria

Proinbeni UpB y Club Esportiu Bàsquet Llíria vuelven a enfrentarse. Se trata de todo un clásico de la Comunitat Valenciana, ahora con motivo de la segunda jornada de la Copa de España. El derbi valenciano se juega a las 19 horas de este sábado en el Pabellón Municipal de Gandia.

Los dos equipos que también serán rivales en Segunda FEB afrontan el choque con el objetivo de ir perfilando su puesta a punto de cara al campeonato liguero.

Los gandienses vencieron al Molina Basket (Murcia) por 82-69 en la primera fecha copera, mientras que el cuadro edetano sufrió un severo correctivo en su visita al Bueno Arenas Albacete (102-85).

Esto significa que el CEB Llíria llegará a Gandia herido en su orgullo, además de la motivación extra que siempre supone medirse a los de la capital de la Safor.

El conjunto visitante ha cambiado a varios jugadores y de entrenador en relación con la pasada temporada, por lo que su estilo de juego es distinto y el encuentro será diferente.

Proinbeni culmina con este partido su tercera semana de entrenamientos de pretemporada sin grandes novedades en sus filas. El equipo va cargando sus pilas para llegar en la mejor forma posible al inicio de la Liga de Segunda FEB.