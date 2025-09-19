UE Llocnou de Sant Jeroni contra CD Esclavas SC Valencia para abrir la Liga de Fútbol Sala
El encuentro de 1ª regional se juega a las 18 horas del domingo en la localidad de la Safor
Salva Talens Carbó
El cuadro llocnouí ha quedado encuadrado en el grupo I de 1ª Regional, integrado por 14 clubes. Estos son, además de la UE Llocnou, el FS Picassent "B", Maristas Cullera "B", La Canyada CFS "A", FS Sueca "A", Futsal Quart de Poblet CFS "A", Inter Montesa FS, Santa Ana Algemesí CD "A", CFS Futsacar "A" (Carcaixent), CD Esclavas SC "A" (Valencia), Alaquàs CFS "A", CD Maguen Alfafar FS "A", CFS Aliança Quart de Poblet "A" y Mislata FS "B".
La competición liguera arranca este fin de semana del 20-21 de septiembre. La UE Llocnou debutará en casa ante el CD Esclavas SC "A" (Valencia). El choque está previsto a las seis de la tarde de este domingo en el Pabellón Municipal de Llocnou.
El primer partido como visitante de los llocnouins será en la segunda jornada con la visita a la cancha del CD Maguen Alfafar FS "A.
El otro club representante de la Safor en el fútbol sala federado, el Athletic la Vall CF, ha aplazado hasta octubre su partido de la segunda jornada en 2ª Regional. El primero lo ganó en casa por 4-2 ante el CD Inter Chella.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camión destroza el puente del 'escalextric' de Gandia y obliga a cortar la N-332 y el acceso a la playa
- Un pionero en la industria de los cítricos de la Safor
- Agenda de cultura y ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana
- Gandia y la Safor reivindican la histórica alianza para seguir atrayendo inversión
- Gandia reabre el entorno de la plaza Major sin peatonalizar pero aplica restricciones
- Ya hay fecha para reabrir la N-332 a su paso por Gandia
- Un nuevo operador para impulsar el tráfico en el puerto de Gandia
- Prieto: 'Si seguimos este camino seremos el tercer polo económico valenciano