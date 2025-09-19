UE Llocnou de Sant Jeroni contra CD Esclavas SC Valencia para abrir la Liga de Fútbol Sala

El cuadro llocnouí ha quedado encuadrado en el grupo I de 1ª Regional, integrado por 14 clubes. Estos son, además de la UE Llocnou, el FS Picassent "B", Maristas Cullera "B", La Canyada CFS "A", FS Sueca "A", Futsal Quart de Poblet CFS "A", Inter Montesa FS, Santa Ana Algemesí CD "A", CFS Futsacar "A" (Carcaixent), CD Esclavas SC "A" (Valencia), Alaquàs CFS "A", CD Maguen Alfafar FS "A", CFS Aliança Quart de Poblet "A" y Mislata FS "B".

La competición liguera arranca este fin de semana del 20-21 de septiembre. La UE Llocnou debutará en casa ante el CD Esclavas SC "A" (Valencia). El choque está previsto a las seis de la tarde de este domingo en el Pabellón Municipal de Llocnou.

El primer partido como visitante de los llocnouins será en la segunda jornada con la visita a la cancha del CD Maguen Alfafar FS "A.

El otro club representante de la Safor en el fútbol sala federado, el Athletic la Vall CF, ha aplazado hasta octubre su partido de la segunda jornada en 2ª Regional. El primero lo ganó en casa por 4-2 ante el CD Inter Chella.