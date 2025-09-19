La UE Tavernes se estrena en casa ante otro rival contra el que nunca se ha enfrentado
El CF Nou Jove-UE Ripolles de Castellón también ganó en la primera jornada de la Lliga Comunitat
Pepe Juan
Segunda jornada de la Lliga Comunitat y segundo choque inédito para la UE Tavernes en su estreno como local. En este caso se enfrenta al CF Nou Jove-UE Ripolles de Castellón de la Plana contra el que nunca ha jugado. El conjunto que visita el Municipal, al igual que la UE Tavernes, también sumó los tres puntos en la primera fecha del campeonato.
Según el entrenador vallero, "Tomaca", se trata de un rival con jugadores veteranos, de experiencia, que superó por 2-1 al Manises CF en su debut.
Se espera una buena entrada de público en el Municipal, a pesar de ser un fin de semana festivo en Tavernes. Los socios y socias podrán recoger sus pases. El choque está programado a las 18 horas de este sábado, 20 de septiembre.
