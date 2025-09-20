El accidente del "escalextric" pone en evidencia la necesidad de una conexión de Gandia con la Ap-7

Fueron horas, gracias, por una parte, al buen hacer de los técnicos y operarios del departamento de Carreteras, que se afanaron en sanear y limpiar la zona afectada hasta el punto de que, en la mañana de ayer viernes, ya estaban operativas las dos carreteras afectadas. Y, por otra, porque, pese al golpe, la estructura no sufrió daños. Pero un accidente con consecuencias mayores podría haber causado un auténtico problema para la movilidad afectando especialmente a Gandia pero con reflejo a muchos puntos de la comarca.

El corte de la circulación en los dos sentidos de la N-332 a su paso por Gandia ha puesto en evidencia la necesidad de que la ciudad cuente con una conexión a la Ap-7 que permita la salida en dirección a Valencia, una infraestructura que se viene reclamando desde hace años.

En la situación del jueves había dos formas para poder salir de Gandia hacia la capital autonómica y ambas suponían colapsar, además de la propia ciudad, otros municipios. Una era acudir hasta el Grau y allí tomar la carretera Nazaret-Oliva y salir en Xeraco para, o bien seguir por la N-332, o bien tomar la Ap-7 en Xeresa. Esa fue la opción por la que optaron muchos, como se pudo apreciar en puntos como la entrada al Grau o la rotonda ubicada junto al Campus de Gandia.

La otra posibilidad era desplazarse hacia el acceso sur a la ciudad, por la avenida de Alicante y dirigirse hacia Oliva para tomar el acceso a la Ap-7. Esta opción, además de suponer un mayor rodeo también tenía la incomodidad de tener que cruzar Bellreguard, Palmera y l’Alqueria de la Comtessa. A primera hora de la tarde, la entrada al primer municipio estaba colapsada.

Esta situación solo ha durado en esta ocasión un día y tampoco es habitual que se rompan puentes por accidentes de este tipo, pero un periodo más largo de cierre de la carretera supondría un caos circulatorio que una conexión con la autopista podría arreglar.

El alcalde, José Manuel Prieto, aprovechó para volver a reivindicar la necesidad de infraestructuras que tiene la ciudad. «Hemos tenido que derivar muchos conductores a la entrada de la autopista por Oliva y eso ha provocado que la afección fuera mayor en otros puntos de la comarca», indicaba.

A renglón seguido, el primer edil señaló que «hechos como estos evidencian que son necesarias más infraestructuras de conexión». No es únicamente, dijo, «porque pasen estas cosas, sino porque no podemos depender de un único sentido de salida hacia Valencia». El alcalde considera que Gandia «necesita infraestructuras que nos den mayor necesidad de respuesta», no solo ante causas de este tipo, sino también para los vecinos y las empresas de la ciudad.

Las dos carreteras, abiertas

La respuesta, en todo caso, fue rápida. Si a mediodía del jueves se anunciaba que la apertura de la carretera AN-337 o de la Séquia del Rei, que es el acceso a la playa de Gandia desde la N-332, se demoraría durante unas jornadas, pocas horas después el Ayuntamiento de Gandia emitía un comunicado en el que anunciaba la apertura a primera hora de ayer viernes de ambas vías.

Por el momento, el tránsito entre la playa y la N-332 solo se podrá hacer en sentido entrada, ya que el carril de salida es el que resultó afectado por el accidente del camión. Prieto ya anunció que se tardará semanas en reparar la calzada y que se trabajará de noche para entorpecer el tráfico lo menos posible, precisamente para no cortar el tráfico en la N-332.