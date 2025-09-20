La falta de maestros roza el medio centenar en 20 centros de la Safor

«No hay presupuesto». Es la respuesta que muchos directores y directoras con las que ha hablado este periódico reciben cuando llaman -en innumerables ocasiones- a la Conselleria de Educación para reclamar que les doten por completo las plantillas de profesorado y que los niños y las niñas puedan desarrollar las clases de forma normal. La concejala de Educación de Gandia, Esther Sapena, ya dijo esta semana que desde el departamento que dirige José Antonio Rovira le habían trasladado esa misma afirmación y alertó de la situación que le habían trasladado los equipos directivos durante el Consell Escolar.

La realidad que se vive en los centros dista bastante de la que se traslada desde la propia Generalitat. Según los datos que ha podido recopilar este periódico partiendo del resultado de la encuesta que ha llevado a cabo el sindicato STEPV, muchos centros de enseñanza de la comarca de la Safor han arrancado el curso con casi medio centenar de plazas de profesorado por cubrir.

Desde el pasado 8 de septiembre, que es cuando los niños y las niñas regresaron a las aulas, la Generalitat ha ido cubriendo algunas de esas vacantes, aunque lo hace a cuentagotas y después de mucha insistencia por parte de los centros, según trasladan desde los colegios a este periódico.

La situación afecta a al menos una veintena de colegios e institutos, aunque no ha sido posible recopilar la información de la totalidad de centros de la comarca.

La mayoría de las plazas que están sin cubrir por parte de personal interino son bajas que ya se conocían antes del pasado 1 de septiembre y que estaban solicitadas desde julio, por lo que la Conselleria de Educación podría haber adjudicado esos puestos antes de que el alumnado regresara a las aulas.

La situación afecta tanto a centros de infantil y primaria como a los de secundaria pero es especialmente sangrante en los primeros, donde hay algunos que han iniciado el curso con hasta cinco maestros menos. En Gandia, Sapena daba datos de algunos de estos colegios, como el CEIP Joan XXIII del Grau, en el que a mediados de esta semana aún faltaban cuatro docentes, o el Cervantes, donde han llegado a faltar por incorporarse hasta tres docentes al principio del curso.

Como es lógico, pese a la ausencia de tutores, el alumnado debe acudir a los colegios, por lo que esas ausencias se están cubriendo con profesorado especialista de asignaturas como música o inglés. Lo más grave es que algunos de los perfiles que siguen sin incorporarse están destinados a alumnado que precisa atención dedicada.

Otro de los aspectos por los que el curso ha arrancado con falta de profesorado, sobre todo en el caso de la Formación Profesional, es que existen módulos para los que la Generalitat sí que ha sacado las plazas pero no son cubiertas por los docentes porque no generan su interés.