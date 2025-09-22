El Bollo Natural Fruit CV Real de Gandia remonta y triunfa en la Liga de 1ª Autonómica
El equipo senior femenino se impone al CV Quart en un partido de máxima emoción
Salva Talens Carbó
El Club Voleibol Real de Gandia firma un estreno memorable en la Primera División Autonómica, tras imponerse al CV Quart por 3-2 en un encuentro vibrante que se prolongó más de dos horas y veinte minutos.
El conjunto dirigido por Alejandro Terrero comenzó con dudas y cedió los dos primeros sets por escaso margen. Sin embargo, la reacción no tardó en llegar: los ajustes tácticos del técnico dieron paso a un equipo renovado, que logró empatar el choque a dos sets y forzar el desempate.
En el tie-break, el CV Quart llegó a situarse 10-13, pero un sensacional saque de la joven Adriana Vercher devolvió la igualdad. La sentencia llegó de la mano del fichaje de esta temporada, Martina Olivares, que cerró el definitivo 17-15 para las de Real, desatando la euforia en la grada.
Por parte del CV Real de Gandia jugaron Martina Olivares, Alba Olivares, María Morant, Sara Osmancevic, Cristina Gozalbez, Carol Grosso, Ori Grosso, Andrea Méndez, además de las juveniles Ari Alaya, Martina Morera, Paula Malonda y las cadetes Adriana Vercher y Lucía Toribio.
En Segunda División, el juvenil Bollo Natural Fruit CVRDG inicio la temporada también con un triunfo sólido tras superar al Altamira Valencia por 3-0 en un encuentro dominado de principio a fin.
