El BoxSafor Club sube al podio europeo con Andrea Martínez Terres
La deportista se cuelga la medalla de bronce en el campeonato disputado en Italia
Salva Talens Carbó
Andrea Martínez Terres, deportista de Benifaió (la Ribera) enrolada en las filas del BoxSafor Club Gandia, es tercera de Europa de kick boxing en categoría cadete. El Campeonato de Europa Cadete-Junior se ha celebrado a lo largo de la pasada semana en la localidad italiana de Jesolo.
Andrea, representante del equipo nacional de España como cadete de la categoría -46 Kg, quedó tercera en el listado europeo después de tres combates contra contrincantes de República Checa, Grecia y Hungría, en los que exhibió un gran despliegue técnico y de movilidad.
Martínez cierra así una brillante etapa de cadete con una última parada en el próximo Open Nacional de Arganda para pasar el próximo año a la categoría Junior -50Kg.
El director técnico del BoxSafor Club, José A. Núñez, ha acompañado a Andrea en el campeonato europeo y está muy satisfecho con la actuación y los resultados de la deportista.
