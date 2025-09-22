El CF Gandia colíder, primer triunfo del CD la Font y el CF Simat puntúa en Sueca

Por 0-3 venció el CF Gandia en el campo del CD Dénia en el partido de la segunda jornada del campeonato liguero en Primera FFCV. Partido muy serio de los gandienses de principio a fin, sólidos atrás y con mucha pegada arriba. El guardameta blanquiazul Gabi detuvo un penalti con 0-2 y poco después llegó la sentencia.

Tres puntos más para un equipo que sigue creciendo y que ahora es colíder del grupo III con 6 de 6 en las dos primeras fechas de la competición.

Por su parte, el CE la Font d'en Carròs suma su primera victoria tras su derrota en la jornada inaugural. Los de Jaume Pastor ganan en el campo del Algemesí CF por 0-1 gracias al gol anotado por Pau. Una victoria dedicada al fisio del equip fontero, Rafa Martí, que se ha casado este mismo fin de semana.

El CF Simat empató 3-3 en el feudo del histórico SD Sueca en un choque tremendamente emocionante y vistoso en juego y por el marcador. Primer punto de los de la Valldigna en esta nueva categoría.