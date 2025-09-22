El CF Miramar suma un trabajado empate en Mislata en la Liga Autonómica Valenta

Dos jornadas y 4 puntos para el CF Miramar en la Liga Autonómica Valenta. Las de la Safor ganaron el primer choque en casa ante el Elche CF C y han empatado 1-1 en su primer desplazamiento, en este caso a Mislata.

Punto muy trabajado el conseguido por las miramarinas gracias al tanto de Nerea, que también fue la goleadora en la primera jornada del campeonato.

El partido se iniciaba con el conjunto local adueñándose del balón, asociándose y generando superioridad numérica por dentro, lo que dificultaba al CF Miramar estar cómodo sobre el terreno de juego. Pero en un robo y salida rápida al contraataque, el equipo de la Safor conseguía adelantarse en el marcador.

A pesar del dominio local, el equipo miramarino conseguía generar algún acercamiento al área rival, aprovechando la presión y forzando al error en la salida de balón, pero que no pudo transformar en gol para ampliar el marcador.

Llegada la media hora de juego hubo dos acciones polémicas que marcaron el devenir del encuentro, ya que con dos amarillas muy rigurosas el CF Miramar se quedaba con una jugadora menos y con más de una hora de partido por disputarse.

Ya en la segunda parte la consigna era bien clara: estar con las líneas muy juntas, no dejar espacios y a partir de ahí intentar crecer y buscar acciones rápidas a la contra aprovechando la velocidad por fuera y los espacios dejados por la defensa rival. Sin embargo, una acción de pérdida de balón fue aprovechada por el Mislata CF para filtrar un buen pase y poner la igualada en el marcador.

A falta de 15 minutos el partido dio un giro radical, ya que por las continuas protestas y faltas de respeto el equipo local se quedó en inferioridad numérica y a partir de ahí el equipo miramarino creyó en sacar algo más que un punto, generando ocasiones que por no tuvieron eficacia.

El próximo encuentro será contra Rojales CF en el Municipal El Molí.