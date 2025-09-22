Chef Amadeo Gandia Billar Club: Empate en Nacional y triunfo autonómico
Dos encuentros, pero un mismo denominador común: la entrega y el orgullo de un club que quiere ser referencia.
Salva Talens Carbó
El Chef Amadeo Gandia Billar Club suma un empate con sabor a victoria en la Liga Nacional de División de Honor frente al Club Billar Castalla (4-4). No fue un encuentro fácil. El rival apretó de principio a fin y exigió lo mejor de los gandienses.
Pero ahí es donde este equipo saca a relucir su mayor virtud: la fortaleza en los momentos decisivos. Con temple y precisión, los jugadores del Chef Amadeo Gandia supieron aguantar la presión y arrancar un punto que puede ser clave en la clasificación. El resultado deja una sensación positiva: se sigue sumando, el grupo muestra solidez y confianza, y el mensaje es claro: este equipo compite en cualquier escenario. Protagonistas del empate: Mia, J.L. Pascual, R. Cuenca y D. Christiani.
El club gandiense logra en la Primera División Autonómica una contundente victoria ante un Montcada siempre peligroso. Los gandienses no dieron opción: 6-2 en el marcador final y una exhibición de calidad y determinación.
Este triunfo no solo aporta tres puntos vitales, sino que refuerza la moral del equipo de cara a lo que viene. La Primera División autonómica ha tomado buena nota: el Chef Amadeo Gandia está preparado para dar guerra. Artífices del triunfo: C. Amador, M. Richart, X. Pascual y J.R. Fuster Just.
