Chef Amadeo Gandia Billar Club: Empate en Nacional y triunfo autonómico

El Chef Amadeo Gandia Billar Club suma un empate con sabor a victoria en la Liga Nacional de División de Honor frente al Club Billar Castalla (4-4). No fue un encuentro fácil. El rival apretó de principio a fin y exigió lo mejor de los gandienses.

Pero ahí es donde este equipo saca a relucir su mayor virtud: la fortaleza en los momentos decisivos. Con temple y precisión, los jugadores del Chef Amadeo Gandia supieron aguantar la presión y arrancar un punto que puede ser clave en la clasificación. El resultado deja una sensación positiva: se sigue sumando, el grupo muestra solidez y confianza, y el mensaje es claro: este equipo compite en cualquier escenario. Protagonistas del empate: Mia, J.L. Pascual, R. Cuenca y D. Christiani.

Equipo gandiense de División de Honor Nacional / Gandia Billar Club

El club gandiense logra en la Primera División Autonómica una contundente victoria ante un Montcada siempre peligroso. Los gandienses no dieron opción: 6-2 en el marcador final y una exhibición de calidad y determinación.

Este triunfo no solo aporta tres puntos vitales, sino que refuerza la moral del equipo de cara a lo que viene. La Primera División autonómica ha tomado buena nota: el Chef Amadeo Gandia está preparado para dar guerra. Artífices del triunfo: C. Amador, M. Richart, X. Pascual y J.R. Fuster Just.