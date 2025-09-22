Fallece un motorista al sufrir un accidente en Oliva
Los servicios médicos solo pudieron certificar el fallecimiento a su llegada
Gandia
Un hombre de 42 años ha fallecido este domingo a causa del accidente de tráfico que sufrió con la motocicleta que conducía por el término municipal de Oliva.
Según informa este lunes el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, el aviso entró en el CICU a las 18:45 horas de este domingo.
En él se alertaba de un accidente de moto en el Camí Vell de Dénia, dentro del término municipal de Oliva.
Hasta el lugar se trasladó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.
