Jorge Calabuig Méndez, del CD Pesca Gandia, disputa el Mundial 2025 y asegura su presencia en el de 2026
El joven deportista gandiense es subcampeón de España y acumula éxitos nacionales e internacionales
Salva Talens Carbó
Este pasado fin de semana se ha disputado en Peñíscola el Campeonato de España de Pesca Mar-Costa de la categoría infantil con un gran resultado para el Club Deportivo de Pesca Gandia. Y es que donde el joven deportista Jorge Calabuig Méndez ha logrado un brillante subcampeonato nacional.
Este resultado le permite clasificarse directamente para el Campeonato del Mundo 2026, que se celebrará en Italia, consolidando así su proyección como una de las grandes promesas de la pesca deportiva nacional.
En la clasificación por selecciones autonómicas, la Comunitat Valenciana alcanzó un meritorio tercer puesto, demostrando una vez más la fortaleza de sus representantes en el ámbito nacional.
Además, del 27 de septiembre al 1 de octubre de este año, Peñíscola volverá a ser epicentro internacional de la pesca deportiva con la celebración del Campeonato del Mundo Mar-Costa 2026, en el que también participará Jorge Calabuig, representando a España y a su club.
Cabe recordar que el joven pescador ya dejó huella en 2024, cuando en el XXII Campeonato del Mundo Mar-Costa U-16, celebrado en Wexford (Irlanda) del 2 al 9 de noviembre, se alzó con el tercer puesto individual y la 5ª posición por selecciones
