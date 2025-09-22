Manuela y Triana ya reinan en Gandia

El Museu Faller de Gandia ha acogido este fin de semana las presentaciones de las Falleras Mayores de la ciudad para el 2026. No por esperado, estos actos dejan de ser emocionantes, especialmente para sus protagonistas, que lucieron en sus rostros la felicidad de cumplir el sueño que muchas falleras tienene. Triana Benavent Chover era presentada ante el colectivo fallero la noche del viernes. Fue Maria Cremades, la Fallera Mayor del 2025, la encargada de imponerle la banda que la acredita como la máxima representante infantil del enorme colectivo fallero con el que cuenta la ciudad de Gandia.

Triana estuvo arropada por las representantes de las 23 comisiones de la ciudad y, como no, por su Corte de Honor, que también subió al escenario para iniciar un camino en el que acompañarán a la nueva Fallera Mayor Infantil en la infinidad de actos que le quedan por delante.

La nueva Fallera Mayor Infantil de Gandia lució, para su puesta de largo, un lampazo de color púrpura imperial elaborada en los telares de Compañía Valenciana del la Seda y pensada en exclusiva para la Fallera Mayor Infantil de Gandia.

Actuó de mantenedor el concejal del PP, Vicent Gregori Acosta, un reconocido fallero de la ciudad. Además, el alcalde, José Manuel Prieto, fue el encargado de entregarle el escudo de la ciudad.

Triana recibió la visita, además de las comisiones de la ciudad, de diferentes entidades e instituciones y también de juntas locales de otros municipios.

El sábado fue el turno de Manuel Borrull Guillem. Al bajar del vehículo descapotable que la trasladó hasta el Museu Faller mostró, a las decenas de personas que esperaban, un traje salido de los prestigiosos telares de Vives i Marí, una seda tejida exclusivamente para la Fallera Mayor de Gandia. Sobre un fondo de Madreperla destaca un dibujo exhuberante i equilibrado donde el hilo de metal oro aporta riqueza y solemnidad. La característica más singular de esta pieza es el perfilado en negre de las flores, un detalle técnico que confiere volumen y profundidad, haciendo que los motivos florales parezcan casi palpables.

Manuela, acompañada por el presidente de la Federació de Falles, Francisco Martínez, deslumbró desde que cruzó la pasarela que la llevaba hasta el escenario del Museu Faller. Una vez allí, la Fallera Mayor del 2025, Ariadna Apio, era la encargada de entregarle el preciado símbolo que lucirá a lo largo del ejercicio. Posteriormente escuchó atentamente las preciosas palabras que le dedicó Liliana Requena Pellicer, su mantenedora y quien en 2013 ocupaba precisamente el lugar en el que Manuela se encontraba, el trono a lo alto del escenario.

El alcalde, José Manuel Prieto, le hizo entrega del escudo de oro de Gandia para, posteriormente, recibir a las instituciones, entidades, autoridades y juntas locales amigas.