Maria Isabel Ferrer y Joel Camarena se imponen en la XVI Volta a Peu Villalonga

La XVI Volta a Peu a Villalonga se ha disputado este pasado sábado como la octava prueba puntuable del Circuit de Carreres Populars Safor Valldigna Caixa Popular y ha congregado a más de 600 participantes.

La carrera ha estado dominada por Joel Camarena, del Vicky Foods Athletics, quien cruzó la meta en un tiempo de 32 minutos y 23 segundos, seguido de su compañero de equipo, Mark Tanner con 32’31’’, y en tercera posición, Robert Harrison, del Club Córrer Camallaes Parsifal de l'Alqueria de la Comtessa, que terminó la prueba en 33’04’’.

El podio masculino en Villalonga / Circuit Safor-Valldigna

Entre las mujeres venció la de casi siempre, María Isabel Ferrer del Club Camallaes Parsifal, quien ha ganado ya todas las carreras que se han disputado en esta edición del Circuit salvo una en la que no participó y, en esta ocasión lo hizo con un tiempo de 35’48’’. Tras ella Carla Breco, del CA Safor Teika, que paró el crono en 37’31’’ y tercera fue Verónica Esteve, del CD Restaurante el Quijote, con 42’27’’.

A las 18:30 horas, sobre una distancia de 9.800 metros, arrancaba la prueba absoluta. La carrera transcurrió en un entorno privilegiado con muchos cambios de rasante con subidas y bajadas que hizo exprimirse al máximo a los participantes. El recorrido de la carrera fue en un circuito ideal para disfrutar del precioso entorno que tiene Villalonga. Una prueba muy exigente, pero muy bonita de correr.

La próxima prueba del Circuit será la XXVI Cursa Popular a Peu a Ròtova que tendrá lugar el domingo 5 de octubre sobre una distancia de 10.000 metros. Las inscripciones están abiertas en la web crono4sports.es.