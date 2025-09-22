Moisés Espinós y Dana Rozlapa se adjudican el XIV Gran Fondo Alberto Contador en Oliva Nova

Moisés Espinós y Dana Rozlapa fueron los ganadores de la XIV edición del Gran Fondo Alberto Contador, la octava que tiene su sede en el complejo Oliva Nova, celebrada el pasado sábado por la mañana.

Más de 2.000 ciclistas pudieron realizar los 138 kilómetros de prueba, en la que el primer clasificado invirtió un tiempo total de cuatro horas y seis minutos, el mismo que el segundo clasificado Xicu Ferrer, mientras que un minuto más tarde llegaba el tercer clasificado de la competición, Peter Nowacki.

Por su parte, con un tiempo de cuatro horas y quince minutos llegaba la primera mujer a la meta, Dana Rozlapa, que había sido también la más rápida encima del Coll de Rates. Segunda llegó Nele Ohmann mientras que en tercera posición femenina quedó Celestine Lee.

En el kilómetro 30 tenía lugar el tramo cronometrado de la ascensión al Coll de Rates de seis kilómetros y seiscientos metros, con un desnivel de 5,5%. Este premio patrocinado por Coca Cola fue para José Manuel de la Hera en categoría masculina con 15 minutos y 59 segundos y para Dana Rozlapa en categoría femenina con un total de 17 minutos y 10 segundos.

Los y las participantes preparados antes del pistoletazo de salida / Miquel Font

Antes de las cinco horas llegaban a meta tanto Alberto Contador como Luís León Sánchez, invitado especial este año a la prueba. Sánchez expresaba su satisfacción al señalar que habían podido disfrutar de la cercanía de los aficionados y comprobar la gran organización durante todo el recorrido.

Entre los participantes de honor de este año también hay que destacar la presencia del ganador del Tour de Francia del año 2012, Bradley Wiggins. Es el ciclista más laureado de los Juegos Olímpicos con ocho medallas, siete en pista y una de oro en carretera. Fue campeón olímpico en Atenas 2004, Pekin 2008, Londres 2012 y en Rio de Janeiro 2016 y se coronó como campeón del Mundo de Contrarreloj y siete veces Campeón del Mundo en Pista.

En el corte de cinta que dio pasado a la salida a las ocho de la mañana estuvieron presentes la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, junto a Leticia Fernández (Departamento de Marca, Marketing y Comunicación de TotalEnergies Electricidad y Gas), Luis Borho (Director Hotel Oliva Nova Beach & Golf Resort) y Joan Mascarell (Concejal de Deportes de Oliva), además de Alberto Contador y Luís León Sánchez.

Acto seguido, tras el pistoletazo de salida, Alberto Contador esperó a que todos los participantes salieran para animarles e ir remontando para saludarlos.