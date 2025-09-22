El Safor CF Gandia "B", primer clasificado en Tercera FFCV

El Safor CF B conquista una victoria inolvidable por 3-2 ante el Pego CF B en un final de auténtico infarto con gol en el 84’ para soñar (2-1), penalti en contra al 87’ (2-2) y golazo decisivo al 89’ (3-2). Un partido que refleja el espíritu del equipo: lucha, corazón y fe hasta el último segundo.

Este triunfo permite al Safor CF B comandar en solitario la Liga en el grupo 10º de Tercera FFCV si bien algunos equipos no han podido jugar algún partido en las dos primeras jornadas.

Es el caso del CE Conde, que ya no pudo jugar en la primera jornada por causas ajenas a su voluntad y ha tenido que suspender su partido ante el Tavernes B por la espectacular granizada que cayó sobre l'Alqueria de la Comtessa y otras zonas de la Safor la tarde dl domingo.

En otros choques de la jornada, el CD Xeraco se impuso al CE Ròtova B por 0-2; el CF Simat B al Villalonga CF B 3-0; el Racing Rafelcofer CF al Benirredrà CF 2-1 y el Piles CF al Senyera 4-3.