Fin de semana de estrenos y victorias para el Club Voleibol Gandia

Este fin de semana ha arrancado la competición de voleibol en las categorías infantil y cadete femenino y cadete femenino y masculino de Primera División Autonómica.

El equipo cadete femenino disputó el derbi contra el CV Arenas Hotel Gandía. Un partido muy emocionante que se alargó hasta el quinto set. Las chicas del CV Gandia supieron mantener la calma en los momentos decisivos y se llevaron una trabajada victoria por 2-3, estrenando la temporada con muy buenas sensaciones.

El equipo cadete masculino jugó su primer partido en esta nueva categoría y consiguió el triunfo en casa por 3-1 frente al CV Sant Joan. Gran partido para iniciar la temporada en la nueva categoría por todo lo alto.

También debutaron los equipos infantil femenino de primera División A y B, en un derbi local con mucho compañerismo y buen ambiente entre jugadoras del club. La victoria fue para el CV Gandia A.

Para cerrar el fin de semana, el senior femenino de 1ª División disputó su primer partido como local y consiguió la victoria por 3-1 frente al CV Mutxamel. Fue un encuentro muy igualado ante un rival con mucho nivel, en el que cada set se decidió por pequeños detalles. La concentración y el esfuerzo colectivo permitieron sumar el primer triunfo en casa de la temporada. Además, varias jugadoras juveniles del club participaron en el encuentro, sumando minutos y experiencia en la categoría.