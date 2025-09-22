Una tarde para recordar en el Pabellón Municipal de Gandia

Paliza, liderazgo y debut histórico de un júnior de la cantera en el primer equipo. Proinbeni UpB protagonizó el pasado sábado una jornada histórica en el baloncesto de Gandia.

El conjunto profesional de Units pel Bàsquet apabulló al CEB Llíria (100-60), un resultado que le sitúa líder de los 28 equipos de Segunda FEB que participan en la primera fase de la Copa de España.

Este tercer triunfo consecutivo de pretemporada en el Pabellón Municipal de Gandia y segundo en la Copa, (el primero fue la semana pasada ante el Molina Basket), deja a los de la Safor como candidatos a pasar a la segunda fase del torneo en el que juegan como debutantes. La clasificación quedará definida el próximo fin de semana con la disputa de la tercera y última jornada de la fase de grupos.

Proinbeni lo tiene todo a favor y salvo hecatombe en la cancha del Bueno Arena Albacete debe y puede ser uno de los 15 clubes de 2ª FEB que continúen adelante en la Copa. Lógicamente, si gana en tierras manchegas se mete directamente en las eliminatorias.

El trabajo en equipo fue clave en el encuentro copero / UpB Gandia

Los jugadores de Alejandro Mesa demostraron estar preparados para todo. Pese a estar apenas en su tercera semana de trabajo, el equipo ofreció una gran versión defensiva con la que crecer desde el rebote, desactivando así las fortalezas del CEB Llíria. Un derbi valenciano con aroma a clásico que comenzó a tomar color local tras un serio primer periodo y que se rompió por completo tras el paso por vestuarios.

Al término del choque, el propio técnico destacaba la actitud de su equipo: "hemos jugado con la máxima intensidad desde el inicio hasta el final. Los jugadores han hecho un muy buen trabajo, que se debe valorar en justa medida aunque todavía estamos en pretemporada".

Por otro lado, y al margen de estos datos que ya son para recordar, en el encuentro del pasado sábado ante el Lliria en Copa de España debutó el júnior de la cantera de Units pel Bàsquet, Joan Barber Terrades, con tan solo 15 años, ya que nació el 10-10-2009. Según datos facilitados por la entidad, es el jugador más joven en la historia del baloncesto en la ciudad en disputar un partido oficial con el primer equipo y anotar 6 puntos en los cinco minutos que estuvo en pista.