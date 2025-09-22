La UD Beniopa y la UD Oliva son los únicos que suman los 6 puntos en Segunda FFCV
El partido Villalonga CF vs CEF El Verger queda aplazado por la tormenta con granizo del domingo
Salva Talens Carbó
La UD Beniopa sigue firme en el arranque de temporada en Segunda FFCV con un nuevo triunfo, esta vez por 2-0 frente al Real de Gandia CF con goles de Lucas y Ayoub. Esta victoria supone pleno para los beniopenses que suman seis de seis en las dos primeras fechas del campeonato liguero.
También ha hecho lo mismo la UD Oliva tras su triunfo en casa ante el CF Bellreguard por 3-1. Así pues, UD Beniopa y UD Oliva son colíderes del grupo sexto de la categoría.
En otros encuentros de la segunda jornada, el Safor CF Gandia A gana en Benifairó de la Valldigna 1-2; el CF Miramar cae en Gorgos 4-2; el Daimús CF derrota a la UD Portuarios Disarp 1-0 y el CE Ròtova pierde en Orba 2-1.
El choque entre el Villalonga CF y el CEF El Verger no se llegó a disputar por la tremenda tormenta de agua, viento y granizó que azotó a algunas zonas de la Safor en la tarde del pasado domingo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camión destroza el puente del 'escalextric' de Gandia y obliga a cortar la N-332 y el acceso a la playa
- El accidente del 'escalextric' pone en evidencia la necesidad de una conexión de Gandia con la Ap-7
- Un pionero en la industria de los cítricos de la Safor
- Gandia reabre el entorno de la plaza Major sin peatonalizar pero aplica restricciones
- Ya hay fecha para reabrir la N-332 a su paso por Gandia
- Las dos carreteras afectadas por el accidente de Gandia, abiertas al tráfico
- Un nuevo operador para impulsar el tráfico en el puerto de Gandia
- Prieto: 'Si seguimos este camino seremos el tercer polo económico valenciano