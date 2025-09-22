La UD Beniopa y la UD Oliva son los únicos que suman los 6 puntos en Segunda FFCV

La UD Beniopa sigue firme en el arranque de temporada en Segunda FFCV con un nuevo triunfo, esta vez por 2-0 frente al Real de Gandia CF con goles de Lucas y Ayoub. Esta victoria supone pleno para los beniopenses que suman seis de seis en las dos primeras fechas del campeonato liguero.

También ha hecho lo mismo la UD Oliva tras su triunfo en casa ante el CF Bellreguard por 3-1. Así pues, UD Beniopa y UD Oliva son colíderes del grupo sexto de la categoría.

En otros encuentros de la segunda jornada, el Safor CF Gandia A gana en Benifairó de la Valldigna 1-2; el CF Miramar cae en Gorgos 4-2; el Daimús CF derrota a la UD Portuarios Disarp 1-0 y el CE Ròtova pierde en Orba 2-1.

El choque entre el Villalonga CF y el CEF El Verger no se llegó a disputar por la tremenda tormenta de agua, viento y granizó que azotó a algunas zonas de la Safor en la tarde del pasado domingo.