La UD Oliva estrena su casillero en la Liga Autonómica Infantil con 3 puntos ante el Patacona CF

Primeros tres puntos que consigue la UD Oliva en la Liga Autonómica Infantil al derrotar por 2-1 al Patacona CF en el partido jugado el sábado en el Camp El Morer, segundo del campeonato y primero en casa.

Los olivenses suman esta victoria tras un partido muy trabajado en el que reaccionaron al tempranero tanto rival, empatando antes del descanso con gol de Vicent Camarena.

En el segundo tiempo, los de Juanjo Espí supieron defenderse ante la presión de los visitantes, saliendo a la contra con peligro. Lo mejor llegó al final, ya que, con el tiempo cumplido, Jaume Torres marcó el gol del triunfo y consumó la remontada en una jugada personal.

Victoria que, según el técnico, "debe servirnos para creer con el trabajo que estamos haciendo y motivarnos ante los próximos encuentros".

El siguiente compromiso de la UD Oliva será la visita al Villarreal CF "A" en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.