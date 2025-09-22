La UE Tavernes golea y es colíder de la Lliga Comunitat junto al CD Onda y el CD Acero

Contundente victoria de la UE Tavernes ante el C.F. Nou Jove Castelló-UE Ripollés A de Castellón (4-0) en el segundo partido de la Lliga Comunitat. Los valleros son líderes junto al CD Onda y el CD Acero, los tres únicos equipos que han sumado los 6 puntos en disputa.

El choque tuvo dos partes completamente distintas. En la primera, el equipo visitante estuvo bien plantado y amontonando hombres en su área no permitía llegadas claras de los locales. A pesar de ello, los "rogets" han tenido dos ocasiones pero sin acierto. Los castellonenses tuvieron momentos de lucidez y se acercaron con cierto peligro al portal de Xumi con un remate al palo con Xumi batido. El juego era de dominio alterno y el marcador no se movió.

En la segunda mitad, el Tavernes salió en tromba a por el partido, demostrando estar mucho mejor físicamente que su rival. Pasó a dominar y a crear peligro. Seral, que salió tras el descanso, marcó tres goles, el primero en el 48' fue clave, pues abrió las puertas de la goleada, marcando dos más de bella factura convirtiéndose en el héroe del partido bien secundado por sus compañeros.

Destacar que los cambios no le hacen bajar la guardia a un Tavernes que da a entender que cuenta un equipo que puede dar muchas alegrías. El dominio local era intenso y las ocasiones se sucedían ante un equipo que no se rindió. Eric se unió a Seral en la lista de goleadores.

Se menciono por megafonía la victoria del juvenil de la Lliga Comunitat por 2-3 en Alicante contra el Intercity, noticia que fue recibida con grandes aplausos.

Antes del choque, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Julio Castañer, padre de un jugador del alevín.