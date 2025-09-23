El Centro Comercial La Vital acoge, un año más, el telemaratón solidario con el Alzheimer

El Centro Comercial La Vital, propiedad de MERLIN Properties, ha acogido el XXV Telemaratón Solidario a Favor del Alzheimer, una jornada dedicada a la sensibilización en torno a esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a miles de personas y familias. El evento se celebró entre las 11:00 y las 14:00 horas, y fue retransmitido en directo por Telesafor.

El espacio acogió entrevistas en directo a profesionales del ámbito sanitario, personas afectadas y familiares, así como a representantes del ámbito político, social y cultural de la comarca. La combinación de testimonios personales y aportaciones institucionales generó un ambiente de cercanía y reflexión en torno a los retos que plantea el Alzheimer tanto a nivel individual como colectivo.

La respuesta por parte de la ciudadanía fue muy positiva. A lo largo de la jornada se logró una recaudación solidaria de 16.405 euros. Los fondos obtenidos serán destinados íntegramente a la Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de La Safor (AFA La Safor), que desarrolla su actividad en el ámbito comarcal.

La Vital, como espacio de referencia en Gandia y la Safor, reafirma así su voluntad de seguir acogiendo iniciativas con impacto social, más allá de su actividad comercial. Este tipo de encuentros refuerzan el vínculo del centro con su entorno, y convierten su día a día en algo más que un punto de compras: un lugar donde también se da voz a causas necesarias.

El centro comercial expresa su más sincero agradecimiento a todas las personas que han colaborado, así como a las entidades, medios de comunicación y voluntarios, cuya implicación ha sido fundamental para el éxito de una jornada que vuelve a colocar la solidaridad en el corazón de la vida pública.