El Club Bàsquet Tavernes arranca con 220 jugadores y jugadoras en 19 equipos
La entidad espera una buena respuesta social en la temporada que comienza
Pepe Juan
El Club Bàsquet Tavernes inicia el nuevo curso deportivo 2025-2026 con renovadas ilusiones, dando un paso adelante en su crecimiento con la friolera de 220 jugadores y jugadoras en 19 equipos. Del total, hay que destacar que el 47% son chicas y el 53% chicos, buena prueba del trabajo que se está realizando. La entidad cuenta con 26 entrenadores para dirigir y entrenar a todos sus equipos en las distintas categorías.
Por primera vez en su historia, el CB Tavernes contará con dos equipos femeninos senior, uno en 1ª Nacional y otro en la categoría Preferente.
La estructura, junto a los citados séniors femeninos, la forman el Senior Masculino Autónomico, el Senior Masculino de 1ª Zonal, el Júnior Masculino, las Juniors Femeninas de los años 2009 y 2008, los y las Cadetes Masculino y Femenino, los Infantiles también en chicos y chicas, el Pre Infantil igualmente en ambos sexos, el Alevín Masculino de los años 2014 y 2015, el Alevín Femenino, el Benjamin Mixto, el Pre-Benjamin Mixto y el Querubin Mixto.
Los equipos están en plena pretemporada, varios de ellos disputando la Lliga Valenciana en sus diferentes categorías, que les sirven como preparación.
El presidente del CB Tavernes, Àlex Martínez, destaca la ilusión que existe por hacer una buena campaña, además del buen trabajo de la directiva, la coordinación con el apoyo de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Tavernes y, por supuesto, la gran ayuda de los patrocinadores Caixa Popular, Alpesa y los nuevos Max Colchón y Valier Agrícola.
El presidente espera y desea que la afición, como siempre, acuda al Pavelló Carlos Pellicer y a las pistas del Polideportivo Municipal a ver y animar a los equipos en los partidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camión destroza el puente del 'escalextric' de Gandia y obliga a cortar la N-332 y el acceso a la playa
- El accidente del 'escalextric' pone en evidencia la necesidad de una conexión de Gandia con la Ap-7
- Gandia reabre el entorno de la plaza Major sin peatonalizar pero aplica restricciones
- Ya hay fecha para reabrir la N-332 a su paso por Gandia
- Las dos carreteras afectadas por el accidente de Gandia, abiertas al tráfico
- Un nuevo operador para impulsar el tráfico en el puerto de Gandia
- Gandia busca proteger de posibles deslindes las históricas viviendas de la Mitja Galta
- Fallece un motorista al sufrir un accidente en Oliva