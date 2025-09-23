El Club Bàsquet Tavernes arranca con 220 jugadores y jugadoras en 19 equipos

El Club Bàsquet Tavernes inicia el nuevo curso deportivo 2025-2026 con renovadas ilusiones, dando un paso adelante en su crecimiento con la friolera de 220 jugadores y jugadoras en 19 equipos. Del total, hay que destacar que el 47% son chicas y el 53% chicos, buena prueba del trabajo que se está realizando. La entidad cuenta con 26 entrenadores para dirigir y entrenar a todos sus equipos en las distintas categorías.

Por primera vez en su historia, el CB Tavernes contará con dos equipos femeninos senior, uno en 1ª Nacional y otro en la categoría Preferente.

La estructura, junto a los citados séniors femeninos, la forman el Senior Masculino Autónomico, el Senior Masculino de 1ª Zonal, el Júnior Masculino, las Juniors Femeninas de los años 2009 y 2008, los y las Cadetes Masculino y Femenino, los Infantiles también en chicos y chicas, el Pre Infantil igualmente en ambos sexos, el Alevín Masculino de los años 2014 y 2015, el Alevín Femenino, el Benjamin Mixto, el Pre-Benjamin Mixto y el Querubin Mixto.

Jugadoras cadetes del club vallero / Pepe Juan

Los equipos están en plena pretemporada, varios de ellos disputando la Lliga Valenciana en sus diferentes categorías, que les sirven como preparación.

El presidente del CB Tavernes, Àlex Martínez, destaca la ilusión que existe por hacer una buena campaña, además del buen trabajo de la directiva, la coordinación con el apoyo de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Tavernes y, por supuesto, la gran ayuda de los patrocinadores Caixa Popular, Alpesa y los nuevos Max Colchón y Valier Agrícola.

El presidente espera y desea que la afición, como siempre, acuda al Pavelló Carlos Pellicer y a las pistas del Polideportivo Municipal a ver y animar a los equipos en los partidos.