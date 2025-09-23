Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Club de Pilota Valenciana Daimús celebra la primera edició de la Gala de Raspall

L'alcalde presideix l'acte de reconeixements i homenatges

La foto final de família per a tancar l'acte

La foto final de família per a tancar l'acte / Ajuntament de Daimús

Salva Talens Carbó

Gandia

El passat divendres es va viure al municipi de Daimús una vesprada molt especial amb la celebració de la I Gala de Raspall. Un esdeveniment on es van presentar als jugadors i jugadores de totes les categories del club i es va repartir l’equipatge oficial de la present temporada

També es va retre homenatge a tres grans referents de l'esport autòcton: Francisco Álvarez "Paco el Xurro", José Seguí "Gorxa II" i Tonet Ordiñana "Tonet IV".

L'acte va estar presentat pel periodista, escriptor i comentarista de pilota valenciana, el piler Joan Tur, i va contar amb la presència de l'alcalde, Robert Miñana.

El club dona les gràcies a tots i totes per acompanyar-lo i fer possible aquesta I Gala de la Pilot i, lògicament, també un agraïment especial a patrocinadors, jugadors i jugadores, sòcies i socis, aficionats i col·laboradors.

