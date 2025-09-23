El CR Inter Alpesa impulsa el rugby en Tavernes de la Valldigna

El CR Inter Alpesa inicia una nueva temporada, la 2025-2026 con el compromiso de seguir impulsando el rugby en Tavernes de la Valldigna, trabajando desde la cantera.

Después de varias semanas de entrenamientos, se aproxima el momento del arranque de las competiciones oficiales. El primero en empezar será el primer equipo masculino, el CR Inter Alpesa A, que la temporada pasada fue subcampeón de la 1ª Territorial Valenciana de la mano de Edu Calatayud y que, en esta campaña será dirigido por Guillermo Ahuir, procedente de Les Abelles CR.

El segundo equipo de hombres es el CR Inter Alpesa B, que tiene la importantísima misión de forjar y pulir a aquellos jóvenes que ascienden desde el M18. Militará una temporada más en la 3ª Territorial Valenciana y, contará, probablemente, con el tándem técnico formado por Tomás Pardo y Jorge Pons.

El equipo femenino es uno de los buques insignia del club. De la mano de Juan Vicente Chornet, el grupo de chicas ha dado un salto exponencial, mediante el convenio con el CR Les Abelles, hasta lograr en el pasado curso deportivo el título liguero de la 1ª Territorial Valenciana. Además, en la temporada que ahora empieza Chornet podrá contar con alguna joven incorporación procedente de la cantera.

En la academia se cuenta con equipos en todas las categorías, M18, M16 y M14. Al frente del M18 estará Nacho Bertomeu, ayudado por Tito Martínez. Del M16 se hace cargo Rubén Manzanera. Antonio Ovejero ayudará al míster en este grupo.

Gonzalo López y Hugo Maire tomarán las riendas del M14. Finalmente, en los equipos de la escuela M8, M10 y M12, Marcel Gadea llega con muchas ganas de dinamizar a los más jóvenes.