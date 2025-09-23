Gandia abre las calles y la plaza del entorno del ayuntamiento tras invertir 2 millones €

Cientos de personas han acudido este lunes a la fiesta infantil organizada por el Ayuntamiento de Gandia con motivo de la apertura de las calles y de la plaza que han sido humanizados en el entorno del consistorio.

Se trata de un espacio que también ha recuperado el tráfico, únicamente, para el vecindario, el transporte público, los servicios de emergencia, la carga y descarga, así como para los usuarios de los aparcamientos Serpis y Prado.

Los más pequeños de la casa disfrutaron de música, juegos tradicionales y del reparto de palomitas en un nuevo espacio recuperado para la ciudadanía, después de una inversión de 2.020.000 de euros.

Del global, 400.000 euros corresponden a las obras de la calle Jesuitas, financiadas en gran parte con fondos europeos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.

El resto, 1.600.000 euros, se ha destinado a la remodelación del entorno de la calle de las Carmelitas y de la plaza de la Vila, con aportaciones del Plan Conviviendo de la Generalitat Valenciana y fondos propios municipales.