Gandia busca proteger de posibles deslindes las históricas viviendas de la Mitja Galta

El Ayunamiento de Oliva se ha propuesto solicitar a la Generalitat la protección de las históricas construcciones ubicadas en la primera línea de la playa de la Mitja Galta, las conocidas como «Cases del Muntanyar». Estas viviendas, levantadas entre las décadas de los 30 y los 70, conforman un casco urbano singular que le confieren a este espacio de la zona olivense uno de los puntos con más encanto del litoral de la comarca de la Safor.

Pero el cambio climático ya no es una amenaza, sino una realidad, y en muchos puntos de la costa ya saben que la consecuencia ante la crecida del mar que este fenómeno conlleva es el deslinde. Lo saben bien en la zona de la Goleta de Tavernes de la Valldigna, donde el proyecto de la Dirección General de la Cossta y el Mar convierte en zona de dominio público marítimo terrestre las terrazas de varios edificios de primera línea, amputando las propiedades a sus dueños.

Por ello, el departamento de Urbanismo de Oliva quiere aprovechar una de las posibilidades que incluye la nueva Ley Valenciana de Protección de la Costa, que permite a zonas como las de «Cases del Muntanyar» de Oliva su declaración como Núcleo Urbano de Especial Valor Etnológico.

Esta figura abarcaría no solo las viviendas que están sobre la playa, sino todo su entorno urbano y le conferirían una especie de protección cuyo objetivo es tratar de dificultar una hipotética orden de derribo en caso de que Costas lo ordenara en base a un nuevo deslinde.

Esta disposición está incluida en la ley valenciana pero no desarrollada aún. Lo que ha hecho la Generalitat es abrir un periodo de consulta pública previa como paso inicial de la tramitación para dar margen jurídico a esta medida. Por tanto, lo que hace el consistorio olivense en este momento es informar a la administración autonómica de que en el caso de esta localidad existe una zona singular que podría beneficiarse de ella, por lo que se muestra a favor de que desarrollar la norma.

Desde el Gobierno local son muy conscientes de que se trata de una medida de carácter autonómico, que, si bien podría otorgar cierta protección, quedaría supeditada en última instancia a la decisión de la Dirección General de la Costa, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). «Si Costas decide aprobar un nuevo deslinde intentamos que al menos que tenga en cuenta esta consideracióny la incluya como condicionante a su respuesta», señala el concejal de Urbanismo, Joan Mata. También podría ser un argumento ante cualquier proceso judicial en el que pudiera derivar.

A su vez,, el ayuntamiento incluye este espacio urbanístico en el catálogo municipal de bienes protegidos que está elaborando y se espera que esté aprobado en breve.

La alcaldesa, Yolanda Pastor, por su parte, ha explicado que «nos hemos reunido varias veces con la asociación de vecinos afectados por el deslinde de Costas y estamos trabajando en estrecha colaboración para garantizar la protección de los derechos de este vecindario. El Ayuntamiento de Oliva está preparado para hacer uso de todos los instrumentos jurídicos necesarios».n