Gandia celebra la XVI Festa Sopar Estellés

L'homenatge a l'escriptor de Burjassot va tindre lloc a la plaça Major

Una imatge de l'acte en la plaça Major de Gandia

Una imatge de l'acte en la plaça Major de Gandia / Àlex Oltra

Salva Talens Carbó

Gandia

Al voltant de 200 persones es van donar cita a la plaça Major de Gandia per a assistir a la XVI Festa Estellés Gandia i el Sopar Estellés 2025.

L'acte d'homenatge poètic i musical popular va comptar amb una vintena de rapsodes que es van atrevir a llegir els versos de l'homenot de Burjassot. Tot plegat, amenitzat amb l'actuació de la cantautora Xiomara Abello.

L'acte va estar organitzat conjuntament, per segon any, per Saforíssims Societat literària i el Casal Jaume I de la Safor-Valldigna, amb la col·laboració de les regidories de Política lingüística i Patrimoni de l'Ajuntament de Gandia, Escola Valenciana i la coordinadora Safor-Valldigna pel Valencià.

