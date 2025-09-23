Gandia celebra la XVI Festa Sopar Estellés
L'homenatge a l'escriptor de Burjassot va tindre lloc a la plaça Major
Salva Talens Carbó
Gandia
Al voltant de 200 persones es van donar cita a la plaça Major de Gandia per a assistir a la XVI Festa Estellés Gandia i el Sopar Estellés 2025.
L'acte d'homenatge poètic i musical popular va comptar amb una vintena de rapsodes que es van atrevir a llegir els versos de l'homenot de Burjassot. Tot plegat, amenitzat amb l'actuació de la cantautora Xiomara Abello.
L'acte va estar organitzat conjuntament, per segon any, per Saforíssims Societat literària i el Casal Jaume I de la Safor-Valldigna, amb la col·laboració de les regidories de Política lingüística i Patrimoni de l'Ajuntament de Gandia, Escola Valenciana i la coordinadora Safor-Valldigna pel Valencià.
