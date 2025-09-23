Gandia vuelve a abrir los patios de los colegios para actividades extraescolares y lúdicas

La concejala de Educación de Gandia, Esther Sapena, presentó la tercera edición de “Patis Oberts”, una campaña municipal que amplía el espacio lúdico y de ocio saludable de los barrios.

El proyecto, que se iniciará a partir del 7 de octubre, tiene como objetivo fomentar la cohesión social, el deporte y el respeto por los espacios públicos, así como facilitar que los niños puedan relacionarse con compañeros del barrio, aunque estudien en otros centros educativos. Los patios se abren en horario de tarde para acoger actividades extraescolares o lúdicas.

“Al principio algunos directores eran reticentes, pero la comunidad educativa y las AMPAS valoran muy positivamente el programa, puesto que nos coordinamos sin molestar con el trabajo diario de las extraescolares y resolver cualquier incidencia”, comentó la regidora en rueda de prensa.

Este año son ocho los colegios públicos adheridos al proyecto: Les Foies, Montdúver, Sant Francesc de Borja, Joan Martorell, Enric Valor, Cervantes, Joan XXIII y Botànic Cavanilles.

Cada día al menos un patio estará abierto en cada barrio, para facilitar la proximidad y la participación. Además, se mantienen los horarios de la edición anterior: de 17 h a 19 horas los patios estarán abiertos, y de 17.15 a 18.45 h se desarrollarán las actividades dinamizadoras de carácter deportivo, artístico y comunitario.

La concejala recordó que son las familias las responsables del cuidado de los niños durante este periodo. La información detallada y actualizada de las actividades se puede consultar también a través de un código QR en la cartelería del programa.